Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 4 de abril a las 21. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

13 de febrero 2026 · 06:26hs
Con una identidad sonora que fusiona pop, soul, R&B y una fuerte impronta rioplatense, Cardellino se ha consolidado como una de las voces más interesantes del pop alternativo actual y regresa otra vez a Santa Fe para presentarse en Tribus Club de Arte el sábado 4 de abril a las 21.

Sus canciones, de tono íntimo y contemporáneo, conectan con una audiencia cada vez más amplia. Con presentaciones en distintos puntos de América y Europa, reafirma su crecimiento artístico y proyección internacional.

Puntos de venta:

Tribus | República de Siria 3572 de miércoles a domingos de 18 a 00

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187

