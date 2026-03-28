Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Fueron siete meses los que se mantuvo prófugo "Pablito" P. A. V. de 26 años. Volvió a Santa Fe en la última quincena, creyendo que la búsqueda de la Policía y la Justicia se había enfriado. Fue aprehendido en los primeros minutos de este sábado.

Esta madrugada y como corolario de una investigación criminal por un asesinato ocurrido en el mes de agosto de 2025 que tuvo como víctima a Damián Ernesto Robles de 24 años, este sábado fueron ejecutados dos allanamientos simultáneos en inmuebles del extremo noroeste de la capital santafesina. Los llevaron adelante los pesquisas de Homicidios de la Policía de Investigaciones PDI Región I.

En una de las viviendas allanadas cayó preso el principal investigado llamado P. A. V. de 30 años, conocido bajo el apodo de "Pablito". En el otro inmueble fueron secuestrados un teléfono celular del apresado, un revólver calibre 38 con tres balas -es un arma de guerra- y un pistolón calibre 28 con dos cartuchos percutados calibre 14,5, y una mochila Caterpillar. Los dos primeros aprehendidos con presunta responsabilidad en el asesinato de Robles fueron atrapados por pesquisas de la PDI Región I a comienzos de septiembre de 2025.

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El asesinato de Robles

El jueves 20 de agosto de 2025, murió en el hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe, Damián Ernesto Robles de 24 años, como consecuencia de un impacto de bala en su cabeza. El ataque criminal fue consumado durante esa misma madrugada en inmediaciones de la esquina que forman las calles Lavaise y pasaje Santa Fe en el límite entre los barrios Villa Hipódromo al norte y Schneider al sur.

Los vecinos que viven en esa zona fueron los que escucharon las deflagraciones de numerosos disparos de arma de fuego y cuando salieron a la calle lo vieron tendido, inmóvil y emanando sangre de su cabeza. Luego, llegaron oficiales de Orden Público y de Cuerpos de la policía capitalina, y un médico del SIES 107 lo revisó y trasladó de urgencia en una ambulancia con sirenas y balizas encendidas hasta el hospital Iturraspe. Cuando llegaron al nosocomio público, Robles fue recibido por los médicos de la Emergentología que lo intentaron compensar con miras a operarlo, pero falleció.

Investigación policial y judicial

Aquella madrugada del jueves 20 de agosto, los policías capitalinos que preservaron la escena del crimen, buscaron testigos y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran aportar imágenes. Luego, llegaron los pesquisas de Homicidios y los agentes del área Científica, ambos de la Policía de Investigaciones PDI Región I.

Los de Homicidios dialogaron con sus pares de la policía capitalina, los segundos realizaron los peritajes criminalísticos de rigor. Una vez que finalizaron, trasladaron el cadáver a la morgue judicial donde este fin de semana los médicos forenses realizaron la necropsia. Ese trabajo policial fue informado en toda su magnitud al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación, Estanislao Giavedoni.

Los dos primeros aprehendidos

Durante los primeros tramos de la investigación criminal sobre el asesinato de Robles hubo tres principales investigados y a comienzos del septiembre aprehendieron a dos de ellos. El tercero conocido por el diminutivo o apodo de quien sería el tercer cautor con responsabilidad criminal en el asesinato de Damián Ernesto Robles de 24 años: un tal "Pablito".

También surgió que los autores del crimen podrían ser conspicuos integrantes de la banda criminal autodenominada "Los Sopapitas". Pero, desde entonces, a "Pablito" se lo había tragado la tierra, señalaron sus familiares, porque había desaparecido de la ciudad de Santa Fe.

Atrapado, sin salida

Desde entonces hasta mediados de marzo, P. A. V. de 26 años, fue buscado y no encontrado. Pero, todo cambió abruptamente, se lo vio en su barrio, y la articulación investigativa estaba activada para su regreso. Un llamado oportuno, lacónico y contundente activo el operativo policial de búsqueda y aprehensión: "Ojo, mirá que volvió Pablito". Desde ese momento una guardia discreta y camuflada detectó que efectivamente, el hombre buscado estaba de regreso en la ciudad que lo vio nacer en 1999.

En los primeros minutos de este sábado y sin opción al escape, "Pablito" fue sorprendido en su casa de Diagonal Obligado y Neuquén en el extremo noroeste de la ciudad de Santa Fe, cayó preso, le colocaron las esposas de seguridad en sus muñecas y fue trasladado y alojado en la PDI Región I, hasta la audiencia imputativa donde la atribución delictiva será como presunto autor con responsabilidad criminal en el homicidio calificado por el uso de arma de fuego de Damián Ernesto Robles de 24 años.