Bendecida & Rarezas presentan su ritual Heróico/Bunburyano en Tribus. Bendecida nació como un trío acústico y con el tiempo mutó en un homenaje a Héroes del Silencio y Enrique Bunbury, hoy presentado en formato full band. Buscan generar una experiencia cercana con el público, casi como un ritual compartido. Por su parte, Rarezas es un proyecto nacido de la admiración profunda hacia la obra de Héroes del Silencio.
Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury
Bendecida & Rarezas se presentarán en Tribus Club de Arte el domingo 5 de abril. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.
El objetivo central de la banda es revivir la experiencia sonora original, respetando cada matiz y arreglo que definió al rock en español más influyente de la historia.
Puntos de venta:
Tribus Club de Arte | República de Siria 3572
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453
Credifé Esperanza|Sarmiento 1960
Credifé Rafaela| 9 de Julio 114
ONLINE : www.ticketway.com.ar
VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161
CONSULTAS WHATSAPP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187