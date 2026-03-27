Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

Bendecida & Rarezas se presentarán en Tribus Club de Arte el domingo 5 de abril. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

Bendecida & Rarezas presentan su ritual Heróico/Bunburyano en Tribus. Bendecida nació como un trío acústico y con el tiempo mutó en un homenaje a Héroes del Silencio y Enrique Bunbury, hoy presentado en formato full band. Buscan generar una experiencia cercana con el público, casi como un ritual compartido. Por su parte, Rarezas es un proyecto nacido de la admiración profunda hacia la obra de Héroes del Silencio.