El Kuelgue llega a Paraná

La banda liderada por Julián Kartún regresa al litoral para presentarse en Hierlam XL el sábado 2 de mayo con un show único.

El Kuelgue no descansa. Después de inaugurar el año con su gira clásica de verano, la banda vuelve a la ruta y suma a Paraná como uno de sus destinos destacados de su tour 2026. La cita será el 2 de mayo en Hierlam XL, Av. José Manuel Estrada 1622, dónde se desplegará toda la potencia musical de estos creadores de hits.

Reconocidos por romper los moldes del recital tradicional, sus shows combinan música, improvisación, humor y una conexión directa con el público que convierte cada presentación en una experiencia distinta. En esta oportunidad, el repertorio incluirá un recorrido por sus temas más celebrados junto a nuevas composiciones.

Con una trayectoria consolidada y una identidad artística que los distingue dentro de la escena nacional, El Kuelgue continúa ampliando fronteras y sumando seguidores en cada ciudad que visita. La presentación en Paraná promete ser una fiesta cargada de ritmo, sorpresa y momentos inolvidables.

SOBRE EL KUELGUE

El Kuelgue se formó en Buenos Aires, en el corazón del barrio de Villa Crespo durante el año 2004. Sus particulares conciertos en vivo, en donde despliegan su impronta ligada al absurdo y la improvisación, y sus originales puestos en escena, son el sello de este grupo liderado por el multifacético Julián Kartun. Esta suma de factores estableció a El Kuelgue como una propuesta distinta dentro de la escena de la música argentina y latinoamericana. La versatilidad musical y la combinación que la banda hace de múltiples estilos ha capturado a una generación que ya no elige más a la música por su género.

Hace más de 15 años la banda realiza sus conciertos en las más importantes salas y festivales de Argentina, América Latina y Europa. En el 2016 la banda fue elegida para abrir los dos shows de Paul McCartney en el Estadio Único de la Plata, y realizó colaboraciones con artistas como Julieta Venegas, Adrían Dárgelos de Babasonicos, entre otros.

INFO:

Cuándo: sábado 2 de mayo a las 21 hs

Dónde: Hierlam XL (Av. José Manuel Estrada 1622, Paraná)

Tickets: A la venta a partir de este jueves 12/2 a las 12 hs

Asegurá tu lugar ahora con todos los medios de pago a través de www.harlem.com.ar y puntos de venta oficiales.ASEGURÁ TU LUGAR AHORA 3 CUOTAS SIN INTERÉS: Con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos durante todo el período de venta. Exclusivo a través de www.harlem.com.ar (sistema Passline).