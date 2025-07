El presidente de Chaco For Ever en La Radio de UNO: "Lo que pasó en Colón nos hizo replantear todo"

Héctor Gómez, presidente de Chaco For Ever, lamentó no poder alojar a hinchas de Colón el próximo domingo en Resistencia. "No queremos poner en riesgo a nadie", tiró

El presidente de Chaco For Ever explicó en La Radio de UNO las razones de no recibir hinchas de Colón.

Héctor Gómez, presidente de Chaco For Ever, charló en La Radio del UNO (FM 106.3) para dejar sus impresiones en relación a la determinación final de no aceptar hinchas de Colón el próximo domingo en Resistencia.

Más adelante admitió que "las dos veces que estuvo no pudo armar el equipo, ahora sí lo hicimos, estamos cumpliendo con creces las expectativas, estamos muy bien, y con resultados positivos".

Gómez, en referencia a cómo sostiene su club la campaña desde lo económico, subrayó: "Tenemos que trabajar y tener el acompañamiento del sector privado, el estado provincial más el ingreso de AFA cubrimos los egresos mensuales que demanda participar en este torneo. La estamos piloteando de forma ordenada por suerte".

LEER MÁS: Colón, de mal en peor: Cristian García está habilitado pero no jugaría ante Chaco For Ever

El no a los hinchas de Colón

Gómez dejó su opinión del cambio de medida y finalmente no permitir el ingreso de Juan Alberto García, al expresar que "teníamos una expectativa que se fue diluyendo con el correr de las fechas por la campaña de Colón, lo que ocurrió el otro día a nosotros nos llevó a replantear todo y tomamos una decisión a tiempo, solamente habían vendido 25 entradas, será devuelto el dinero, lo del lunes en Santa Fe repercutió porque luchamos mucho en nuestro club para erradicar la violencia".

Y luego, amplió: "No queremos poner en riesgo a nuestros hinchas y a los protagonistas, junto a la CD con buen tino tomamos la decisión de no aceptar hinchas visitantes para el próximo domingo".

LEER MÁS: Los números no mienten en Colón: Andrés Yllana y un 2025 para el olvido como DT

La estabilidad institucional

Gómez también confesó que "dentro del club no tenemos oposición y estamos hace 15 años, cuando llamamos a Asamblea nadie se presenta, estamos trabajando todos juntos por el bien del club".

Asimismo, soslayó que "siempre priorizamos el diálogo para el club, no hay empresarios, políticos, no buscamos eso, desde el primer día entendimos que había que salir primero de la quiebra, no hay intereses ni negocios personales y cuando lo hay no participan más con nosotros, lo erradicamos, los pocos que se alejaron en estos años es al no tener chances de hacer sus negocios. Cuando uno lo tiene claro es más fácil".

Antes de su despedida, volvió a tirarle flores a Pancaldo: "Es un gran tiempo, gran trabajador, muy profesional, como dice el dicho nadie es profeta en su tierra. Conocemos su trabajo en todas las categorías, como presidente miro esas cosas, es un tipo derecho, buena leche y que no anda con vueltas".