Martín Minella, tras la derrota de Colón: "Esto duele, pero hay que levantar la cabeza" Martín Minella dio la cara tras la dura derrota de Colón ante Chaco For Ever y tiró: "No podemos permitirnos bajar los brazos". Por Ovación 6 de julio 2025 · 19:05hs

Colón, volvió a mostrar su peor versión y sumó una nueva derrota en la Primera Nacional. Esta vez fue en Resistencia, donde cayó 2-0 ante Chaco For Ever con dos goles de Santiago Valenzuela en el segundo tiempo. El resultado no solo profundiza la crisis futbolística del Sabalero, sino que lo deja a nueve puntos de los puestos de Reducido, con un panorama cada vez más oscuro.

Minella dio la cara tras la dura derrota de Colón Tras el encuentro, el entrenador interino Martín Minella enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa. Con tono calmo pero visiblemente golpeado, el técnico no esquivó la realidad y se mostró autocrítico con el presente del equipo: “Sabemos que estamos atravesando un momento muy difícil. No es fácil cuando los resultados no se dan, cuando el grupo viene golpeado desde hace tiempo. Pero no podemos permitirnos bajar los brazos”.

Minella, que tomó el mando del equipo luego de la salida de Andrés Yllana, intentó aportar tranquilidad puertas adentro, aunque reconoció que lo futbolístico no aparece: "Hoy hicimos un primer tiempo parejo, incluso tuvimos algunas situaciones. Pero no alcanzó. En el segundo tiempo, con dos llegadas nos marcaron la diferencia, y ahí no supimos cómo reaccionar. Nos falta contundencia y sobre todo, convicción para revertir los momentos adversos". Consultado sobre el estado anímico del plantel, el DT fue claro: "Los chicos están dolidos. Sabemos que la camiseta de Colón pesa, y cuando los resultados no acompañan, esa presión se hace más grande. Pero hay que tener coraje para salir. No sirve mirar para atrás ni buscar culpables: ahora hay que trabajar y esperar que lleguen las soluciones que el club está gestionando". El efecto Pulga, según Minella Minella también se refirió a la inminente llegada de Luis Miguel Rodríguez, quien se sumará en las próximas horas al plantel. "Es un jugador muy importante para la institución. Su presencia puede ayudarnos desde lo futbolístico, pero también desde lo emocional. Colón necesita referentes que tiren del carro en momentos así", expresó. Mientras la dirigencia busca al nuevo entrenador —sin definiciones concretas hasta el momento—, el interinato de Minella seguirá al frente del equipo, al menos hasta el próximo partido. "Voy a estar donde el club lo necesite. Acompañando, trabajando, poniendo la cara. No hay fórmulas mágicas, pero sí muchas ganas de ayudar", cerró. La situación de Colón es crítica. Con un rendimiento colectivo muy bajo, una tabla que lo aleja cada vez más de la pelea y una dirigencia que aún no concreta al nuevo DT, el club atraviesa una etapa que exige decisiones rápidas, firmeza institucional y un golpe de efecto que reactive a un equipo apagado. Minella dio al cara. Pero Colón necesita mucho más que palabras.