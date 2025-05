Misterio en Colón por la sorpresiva ausencia de Soñora ante Talleres (RE)

El volante Joel Soñora fue incluido entre los convocados de Colón para jugar ante Talleres (RE), pero no estuvo y el que ocupó su lugar fue Conrado Ibarra

Colón sabía que, ante Talleres de Remedios de Escalada no servía otra que ganar. Sin importar tanto la forma, ya que era clave descomprimir una situación apremiante. Una racha adversacía que repercutía negativamente en todos lo aspectos y por eso la gran tensión en el estadio Brigadier López .

Lo buscó por momentos con más empuje que ideas, ya que no volvió a jugar bien, pero en el final apareció el pie salvador de Federico Jourdar para alcanzar un gol que se festejó como si fuera el de un campeonato. Esto grafica la angustIa contenida que había y la necesidad de liberarse de una carga tan pesada. Así se cortó la racha de siete sin ganar y se encontró algo de tranquilidad para trabajar con un mejor ambiente.

• LEER MÁS: Los delanteros de Colón que están más afuera que adentro de la cancha

Un misterio aún no develado en Colón

Pero dentro de este cotejo hubo un dato que quizás muchos no notaron: finalmente no participó del encuentro el volante Joel Soñora. En realidad directamente no estuvo ni en el banco, cuando en la previa fue anotado entre los convocados.

• LEER MÁS: Se reabre la puerta en Colón para Gonzalo Bettini

Ya estaba recuperado de la lesión y no se informó que haya recaído, por lo que explotaron las especulaciones. Incluso el que apareció en su lugar fue Conrado Ibarra, que entró cuando faltaban pocos minutos para que finalice el partido. Una situación que genera todavía más dudas en un jugador que por ahora se la pasó más afuera que adentro.

Concentrados Colon son Soñora.jpg Pese a ser convocado, Soñora luego no estuvo ni en el banco de Colón.

Está en revisión su futuro, porque tiene contrato hasta diciembre, pero habría muchas chances de que salga ahora en el receso. La cuestión es que volvió a quedarse afuera de un partido y por ahora no se sabe por qué.