Pulga Rodríguez: "Necesitamos de todos para hacer de Colón el que todos queremos"

Más adelante apuntó que "yo me pongo a disposición de mis compañeros, todos somos importantes para revertir esta situación, ojalá que todos nos podamos levantar anímicamente, estoy bien entrenado, hice una buena pretemporada con Atlético Tucumán, ojalá pueda contagiar con mis ganas, dando todo adentro y afuera de la cancha. Necesitamos de todos para hacer de Colón el que todos queremos".

Pulga dijo que "no tenemos mucho tiempo para esperar, estoy a disposición, entrenado, terminé la pretemporada e hice amistosos, jugar al fútbol en B Nacional o Primera hay que hacer un gol más que el rival, si el entrenador dispone de mí estoy preparado para jugar".

Las cosas que puede aportar

Rodríguez subrayó que "ojalá que pueda aportar pelota parada, gol, asistencias, cada vez que preparamos un partido o vamos a entrenar, queremos dar lo mejor para el domingo, primero hay que mantener el arco en cero, desde ahí a reconstruir lo defensivo, en lo ofensivo hay buen material, se puede revertir la situación, uno quiere dar siempre lo mejor, vamos a hacer todo para que Colón gane".

Y luego, disparó: "Todos sufren el momento de Colón, la familia la pasa mal, el hincha sufre y se expresa de la forma que se expresa, todos juntos, dirigentes, la gente, nosotros y los jugadores queremos revertir la situación, es complicada pero hay puntos y tiempo, hay que arrancar. El domingo tenemos que arrancar para sumar de a tres y escalar posiciones".

En relación a su primer trabajo expresó que "hablamos un poco con Minella, me preguntó como estaba y venía, la pretemporada la hice bien, estoy bien entrenado, estoy preparado, de la única forma de agarrar ritmo es jugando, se vio un trabajo lindo, hay que llevarlo todo al domingo".

Sumar de a tres como premisa primordial

Pulga soslayó que "la presencia de un jugador puede cambiar el ánimo, la paz nos dará sumar de a tres el domingo, necesitamos hace varios fechas sumar de a tres, hacer goles, mantener el arco en cero, la B Nacional siempre hay que ganar de local y de visitante sumar, con eso te alcanza para estar en el Reducido. Apuntamos a Almirante sin dejar que pasen fechas".

En otro tramo de la charla sostuvo que "es muy diferente al Colón que fue campeón, en ese momento parecía todo lindo, perdimos algunos partidos, la gente estaba tranquila porque veía cosas que se estaban consiguiendo, si el vestuario está triste porque hace fechas que no se gana, no podemos caernos ahora, en el fútbol están los malos resultados, institucionalmente está bien el club, en el predio está todo mejor que 2021, hay diferencias porque estábamos en Primera, ahora en la B Nacional, fuera del Reducido, pero hay material y lo vamos a sacar adelante".

Los cambios respecto a su primer arribo

"Sigo pensando lo mismo que cuando llegué en 2019, volver a Primera con Colón sería muchísimo más que un campeonato, el valor sería el doble por la situación que vive el club, estoy convencido en poder revertir la situación, estoy con las mismas ganas, no vine a pasear ni visitar amigos, ojalá podamos revertir la situación".

El tucumano volvió a expresar que "estoy con muchas ganas, seguramente será una de las últimas veces que me encuentre como jugador con Colón, si es la última es como ese abrazo hermoso que se está por ir, y quedarnos con eso para toda la vida".

Estar a disposición del cuerpo técnico

"Vengo para ser uno más porque uno haya conseguido cosas en Colón no significa que voy a jugar o tener la cinta de capitán, el entrenador decide, uno acompaña eso y comprometernos con su decisión, no hay ningún jugador del plantel que sea importante, no hay un salvador ni uno que se va a salvar solo, hay que entenderlo para sacar lo mejor de cada uno".

En la parte final, enfatizó: "La gente va a ser un factor importante, si jugamos sin gente será incómodo, si es esa que sea eso, no estamos en condiciones de recibir otras sanciones, el momento fue crítico, es entendible que a veces se exprese como lo hizo, si jugamos con 40.000 hinchas o sin hinchas, tenemos que sumar de a tres, algo que nos devolverá la tranquilidad que necesitamos".