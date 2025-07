Pulga Rodríguez volvió a Colón: "Estoy bien, sino me quedaría en mi casa"

A la salida del centro médico, el Pulga habló brevemente con los medios y dejó declaraciones que reflejan tanto su compromiso personal como su diagnóstico del delicado presente que atraviesa el equipo.

Nuestro campeón llega en condición de libre, proveniente de Atlético Tucumán.



Firmó su contrato con nuestra institución por 18 meses. pic.twitter.com/9bNNWN8LK5 — Club Atlético Colón (@ColonOficial) July 7, 2025

Pulga Rodríguez, a disposición e ilusionado en Colón

“Salió todo bien. Ahora tengo que ir al club, así que seguramente mañana hablaremos. Cuando llegué en 2019 era algo similar, pero estábamos en Primera División. Es un momento que a ninguno le gusta estar, pero los chicos están como yo, seguramente con ganas de levantar”, afirmó el tucumano.

El delantero de 40 años viene de realizar la pretemporada con Atlético Tucumán, donde no fue tenido en cuenta por el cuerpo técnico, y aseguró estar en plenitud física: “Estoy disponible, estoy entrenado. Terminé la pretemporada el viernes. Estoy bien, si no, me quedaría en mi casa”.

Sobre el presente futbolístico de Colón, Rodríguez se mostró optimista pero realista: “Matemáticamente se puede revertir la situación, hay que ir por ese camino y ganar el domingo (ante Almirante Brown). Tenemos que esperar que la pelota empiece a entrar y mantener el arco en cero. Esa será la forma de revertir la situación”.

En cuanto al plantel y su rol dentro del grupo, el Pulga fue claro en su postura: “No hablé con mis compañeros, no hablé con nadie. Vengo a sumar, a poner mi granito de arena y ojalá podamos revertir esta situación. El torneo es duro, la categoría es dura, hay que ver qué quiere el entrenador y ponerse a disposición”.

Lo que le aportará Pulga Rodríguez a Colón

Rodríguez, que supo ganarse el corazón del hincha sabalero con su talento y liderazgo, regresa ahora con un nuevo desafío: ayudar al club a salir de una de las etapas más difíciles de los últimos años. Lejos de buscar protagonismo personal, se muestra enfocado en el objetivo colectivo.

El retorno del Pulga, en medio de un clima de incertidumbre institucional y deportiva, renueva la esperanza de los hinchas, que ven en él no solo a un futbolista experimentado, sino a un símbolo de una era dorada que aún vive en la memoria.

Su incorporación oficial se dará en las próximas horas, pero su mensaje ya se sintió fuerte: el ídolo vuelve a ponerse la camiseta para pelear por Colón, una vez más.