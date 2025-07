Colón hizo oficial el retorno del Pulga Rodríguez

El delantero tucumano, ídolo indiscutido del club, vuelve en un momento complejo desde lo deportivo, con el firme objetivo de aportar experiencia, jerarquía y corazón.

El retorno del Pulga Rodríguez, ídolo de Colón

El anuncio se dio en dos partes: primero, un video publicado en redes sociales generó una oleada de emoción. El número 10 apareció sobre fondo negro, mientras de fondo se escuchaba el canto de los hinchas sabaleros. Minutos después, llegó la confirmación oficial. Las imágenes lo mostraron firmando contrato junto al presidente Víctor Godano, con una leyenda que lo dice todo: "¡Bienvenido Luis Miguel Rodríguez! Nuestro campeón llega en condición de libre, proveniente de Atlético Tucumán. Firmó su contrato con nuestra institución por 18 meses".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/1942346379491172687&partner=&hide_thread=false ¡Bienvenido Luis Miguel Rodríguez!



Nuestro campeón llega en condición de libre, proveniente de Atlético Tucumán.



Firmó su contrato con nuestra institución por 18 meses. pic.twitter.com/9bNNWN8LK5 — Club Atlético Colón (@ColonOficial) July 7, 2025

A sus 40 años, el Pulga viene de realizar la pretemporada con Atlético Tucumán, donde no fue tenido en cuenta por el cuerpo técnico. Sin embargo, su nivel físico no es una preocupación. "Estoy disponible, estoy entrenado. Terminé la pretemporada el viernes. Estoy bien, si no, me quedaría en mi casa", aseguró con su habitual sinceridad.

Con la claridad de quien ya conoce la camiseta que vuelve a vestir, Rodríguez se refirió al duro presente que atraviesa el club: “Salió todo bien. Ahora tengo que ir al club, así que seguramente mañana hablaremos. Cuando llegué en 2019 era algo similar, pero estábamos en Primera División. Es un momento que a ninguno le gusta estar, pero los chicos están como yo, seguramente con ganas de levantar”, afirmó.

Colón atraviesa una temporada difícil en la Primera Nacional, pero el Pulga no pierde la fe: “Matemáticamente se puede revertir la situación, hay que ir por ese camino y ganar el domingo (ante Almirante Brown). Tenemos que esperar que la pelota empiece a entrar y mantener el arco en cero. Esa será la forma de revertir la situación”.

Lo que aporta el Pulga

Luis Miguel Rodríguez no solo aporta talento dentro del campo. Su liderazgo natural y su identificación con la camiseta sabalera lo convierten en un refuerzo emocional para el club.

LEER MÁS: Por qué Marcos Díaz estuvo ausente en la derrota de Colón ante Chaco For Ever

Supo ganarse el corazón de los hinchas en su paso anterior, siendo pieza clave en el equipo campeón de la Copa de la Liga Profesional en 2021. Hoy, su desafío es distinto, pero su compromiso es el mismo.

Colón necesita de su magia, su experiencia y su mentalidad ganadora. Y el Pulga vuelve con todo eso bajo el brazo. La ilusión se renueva en Santa Fe. El ídolo está de vuelta.