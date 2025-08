Víctor Godano, sobre el cierre de su gestión en Colón: "Hicimos lo mejor que podíamos"

• LEER MÁS: Minella reveló por qué marginó a Marcos Díaz en Colón

Aunque reconoció que "lo que mide a una dirigencia es la Primera División", el presidente valoró especialmente el trabajo realizado en las divisiones inferiores: “Estamos muy contentos con ese tema, sobre todo porque son el futuro de Colón. Sabemos que eso, a la larga, va a traer su rédito”.

Godano encara su recta final como presidente de Colón

En cuanto a la situación económica, Godano fue enfático: “No generamos deudas nuevas y pagamos muchas deudas anteriores. Tenemos un club viable, con las cosas al día y, sobre todo, con una estructura fuerte tanto en el estadio como en el predio”.

Víctor Godano.jpeg Godano habló sobre su mandato en Colón. Foto: Sol 91.5

Respecto a las elecciones y la transición futura, el dirigente sostuvo que, si bien no está definido cómo seguirá la conducción, hay predisposición para que el próximo paso se dé con previsión: “Acá es fecha a fecha. Cuando nos reunimos con algunas agrupaciones, no se planteó que siguiéramos. Si tenemos que elegir en un futuro y Colón queda eliminado prematuramente, sería bueno que ya esté trabajando gente de cara al año que viene, dándole mucho más tiempo del que nosotros tuvimos. Nosotros asumimos el 28 de diciembre”.

"Si las cosas están así, es porque hubo equivocaciones. Ahora, uno a veces confía en los refuerzos que trae, en las personas que están a cargo y después esas personas o jugadores no responden a la medida que uno pretende o por el cual uno pensó en traerlo”, se sinceró.

¿Qué pasará con Marcos Díaz?

También se refirió a la situación particular del arquero Marcos Díaz, apartado del plantel profesional: “Es un tema a analizar. El cuerpo técnico nos dijo que no lo iba a tener en cuenta. Está practicando diferenciado, con otro entrenador de arqueros. De una posible rescisión todavía no hemos hablado. Hemos dejado pasar un tiempo para que las cosas se enfríen un poco y lo charlaremos esta semana, seguramente, y vamos a dar una definición”.