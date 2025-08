Minella, tras la caída de Colón en Jujuy: "Defendemos mal y así no se puede competir"

El propio entrenador, Martín Minella, fue quien puso en palabras el difícil momento: "El resultado habla por sí solo. Una derrota dura. Hay que seguir, no queda otra". Sin rodeos, asumió la responsabilidad por el presente y fue tajante al señalar el principal déficit del equipo: "Es repetir siempre lo mismo y no quiero hacerlo. Es un equipo que no se puede equivocar. Si defendés mal no podés competir, y defendemos mal".

Minella admitió que el equipo está golpeado y que los esfuerzos no alcanzan: "El plantel está caído. Necesitamos sostener lo que estamos haciendo bien. Hoy (por este domingo) por momentos salieron cosas, pero no alcanza. La defensa es el claro problema. Ojalá podamos ganar la próxima fecha para recuperar en lo anímico".

Minella, sin filtro en Colón

En cuanto al análisis del juego, dejó una lectura tan autocrítica como reveladora: "Estoy un poco decepcionado. No hay sistema que se sostenga si uno defiende mal. Ninguno de los goles tiene que ver con estar mal parado tácticamente. Son errores puntuales que pagamos caro. El partido fue tal hasta los 26 minutos, porque les estábamos tapando la salida. Después se notaron las diferencias".

También expresó bronca por algunas situaciones puntuales: "Hubo dos penales claros que no nos dieron. No ligás nada tampoco. Todas las que tuvimos, fallamos o las sacó el arquero. Así es difícil meterse en partido".

A pesar del golpe, Minella no puso excusas: "No importa si hay lesionados o bajas. Se falló en la planificación y defendimos mal. Soy el máximo responsable", sentenció, y pidió el respaldo del hincha: "Ojalá la gente, que entiende los momentos, sea un jugador más para levantar a los jugadores".

Por último, fue contundente al marcar el nuevo enfoque del equipo: "Ya no quiero hablar de clasificación y puntos. Hay que mejorar y ganar. Tras perder 4-0, es mentirle a la gente hablar de Reducido. El fútbol es colectivo. Si el equipo no responde, ninguna individualidad te salva".

