Minella reveló por qué marginó a Marcos Díaz en Colón

En diálogo con el programa Ascenso 3x3, el DT rojinegro brindó detalles del quiebre que se produjo entre ambos y que lo llevó a no tener más en cuenta al experimentado guardameta.

Cuál fue el inconveniente con Marcos Díaz

Consultado directamente sobre si Marcos Díaz volverá a atajar en Colón, la respuesta de Minella fue contundente: “No, no. Con nosotros no, por lo menos”, sentenció. A partir de allí, explicó el contexto que desencadenó la ruptura: “No tuvimos una buena situación en lo particular. Cuando asumí, decidí que fuera al banco, y él no estuvo conforme con esa decisión. Decidió no viajar a Chaco y ahí hubo un quiebre con nosotros. A partir de eso, decidí no tenerlo más en cuenta”.

Minella remarcó la importancia de imponer respeto desde el inicio de su gestión como entrenador, más allá del nombre o la trayectoria del futbolista: “Si no te hacés respetar de entrada, es un desastre”, expresó-

Minella, sin pelos en la lengua sobre Marcos Díaz

Al tiempo que dejó entrever que la reacción del arquero tuvo que ver con su perfil como técnico que llega desde el ascenso: “Lo que yo sentí también es que me lo hizo a mí por ser, entre comillas, un técnico desconocido. Si estaba Yllana o en su momento el Pata Pereyra, seguramente no habría actuado de la misma manera”.

Al entrenador se le hizo mención a la responsabilidad en varios goles que tuvo Marcos Díaz, y destacó que "desgraciadamente fue así. Hay que tener autocrítica, y él no la tuvo en esa charla”.

Las declaraciones de Minella marcan un antes y un después en un tema que se manejó hasta ahora con hermetismo desde el club, pero que generaba rumores e incertidumbre en el mundo Colón. Con esta decisión ya confirmada, el ciclo de Marcos Díaz en Santa Fe parece haber llegado a su fin.