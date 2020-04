Vigo: "Si me llaman de River, me voy con lo que tengo puesto"

En las últimas semanas surgió el rumor de un posible interés de Marcelo Gallardo, técnico de River para contar con el lateral derecho de Colón Alex Vigo. El defensor que se afirmó como titular desde hace un año con la camiseta rojinegra y que se ganó un lugar primero con Julio Comesaña (lo hizo debutar), luego con Pablo Lavallén, Diego Osella y también en el primer partido que dirigió Eduardo Domínguez.

Periodistas que cubren el día a día de River, dan cuenta que en caso de que el Millonario transfiera a Gonzalo Montiel, el candidato número uno para reforzar el lateral derecho es Vigo y que incluso ya hubo algún contacto. El primero habría sido en el verano y el último hace aproximadamente hace un mes.

En diálogo con Radio Continental AM 590, el paranaense habló sobre esa información que se dio a conocer, pero también fue consultado por la reducción de los salarios. A la vez que reveló en qué posición jugaba en inferiores y que luego lo cambiaron para desempeñarse como lateral derecho.

"La verdad que los chicos que recién comienzan no están en condiciones de resignar su sueldo, ya que cobran el contrato mínimo, pero los demás jugadores si es por una buena causa lo harían sin problemas. Y respecto a los empleados del club, el presidente tendría que tener una plata para ellos y poder pagarles", opinó sobre el debate que se generó en los últimos días.

"Entrenar y quedarse en casa, otra cosa no se puede hacer, en lo físico no me afectó nada todavía, porque hacemos una rutina diaria, pero sin dudas que nos falta el contacto con la pelota", apuntó sobre el trabajo diario.

Consultado por la chance de ser refuerzo millonario indicó: "De River no me llamó nadie, solo vi las noticias, pero por ahora no tuve ningun contacto, es una satisfacción que mi nombre se mencione en River. Obvio que si me toca ir a River sería un paso muy importante en mi carrera y también para mi familia".

A la hora de contar sus primeros pasos en inferiores dijo: "En el inicio jugaba como volante central, pero en 6ª me pasaron al puesto de lateral derecho y no abandoné nunca esa posición. Ataco más de lo que defiendo, el Negro (Ibarra) era mucho mejor, uno es defensor y lo primero que debe hacer es defender".

Por último opinó sobre el que puede ser su próximo destino "River es un equipo muy sólido, es increible como juega, tiene movimientos muy aceitados, atacan por todos lados y te presionan para recuperar rapido la pelota, me gustaría que me dirija Gallardo es un excelente técnico. Mi familia cuando lo vio estaba muy contenta, pero le dije que nadie me había avisado nada y que tenía la cabeza en Colón. Igual si me llaman de River me voy con lo que tengo puesto".