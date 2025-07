Yllana le apuntó a la dirigencia de Colón y habló del Pulga Rodríguez

A la hora de explicar su salida expresó: "Yo creo que porque ellos (dirigentes) pretendían influir en alguna decisión con respecto a los jugadores que jugaban, a los que integraban el plantel. A mí siempre me gusta tener libertad y ser yo el que decide, a pesar que hablo y escucho a la gente o a los dirigentes".

Para luego agregar: "En este caso el presidente (Víctor Godano) es una persona que ha jugado, que ha dirigido y siempre lo escuché. Pero yo le expresé que a los jugadores los elegía yo. En ningún lado permitía que me elijan los jugadores, que me digan qué jugadores tenían que jugar".

En cuanto a los rumores que se generon respecto a cierto malestar del plantel por los entrenamientos en doble turno dijo: "No me gusta negociar mi forma de entrenar, siempre la elijo yo, la comando yo y decido yo los tiempos, la forma y la manera. Creo que fue todo un cúmulo de cosas, como así también los resultados, no vamos a escapar de eso".

En otro tramo de la charla, Yllana manifestó: "Yo creo que la paciencia debía estar, porque no me habían dejado hacer los cambios que yo quería hacer y no habían traído los refuerzos que me habían dicho. Bueno, o refuerzos o tiempo. Los refuerzos no habían venido y por eso necesitábamos el tiempo".

En el final le preguntaron por el Pulga Rodríguez y aseveró: "Me lo mencionaron dos o tres veces. Me dijeron más que nada que era un jugador que la gente quería mucho. Pero nunca hablamos del tema, porque los refuerzos que pasé eran otros: eran jugadores que venían jugando. La idea era lo que yo te digo, traer cinco jugadores que yo los pueda usar el fin de semana siguiente al que llegaran".