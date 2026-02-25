La CGT y la reforma laboral: el sector duro lanzó otro paro, pero creen que no hay clima para otra protesta

La mesa chica de la CGT analizará este miércoles sus próximos pasos, aunque no hay consenso para una nueva huelga o movilización. Cuáles serán los reclamos

Los dirigentes de la mesa chica de la CGT se reunirán este miércoles

La mesa chica de la CGT se reunirá este miércoles para tomar posición ante el tratamiento de la reforma laboral del viernes próximo y definir nuevas medidas de fuerza, en medio de un clima de creciente malestar entre las organizaciones de trabajadores por el avance de esa norma.

La CGT reunirá este miércoles a su mesa chica para analizar sus próximos pasos, pero eso no incluirá otro paro ni una movilización para este viernes, cuando se prevé que el Senado convertirá en ley la reforma laboral. La decisión se tomará en medio de las presiones del Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que ya anunció un paro de 36 horas para aquel día y pidió a los líderes cegetistas que hagan una convocatoria similar.

No hay espacio para que sea efectivo un nuevo paro general

Sin embargo, la mayoría de la cúpula de la CGT, de impronta dialoguista, cree que no hay espacio para que sea efectivo un nuevo paro general y que tampoco es viable una movilización porque termina en graves incidentes a cargo de los grupos más radicalizados.

El encuentro fue convocado por los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello a las 15 en la sede de UPCN, en el microcentro porteño, donde al anfitrión Andrés Rodríguez, jefe de los estatales, suele hacer de árbitro entre las diferentes posturas.

Con la certeza de que la reforma laboral tendrá destino de ley, en la CGT evalúan otra estrategia: por un lado, los abogados ultiman los detalles de la impugnación judicial contra la futura norma y por otro se analiza realizar una marcha para acompañar la presentación en el Palacio de Tribunales, tal como se hizo el 27 de diciembre de 2023 para expresar el rechazo al DNU 70 de Javier Milei.

Mientras tanto, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), un nuevo nucleamiento con gremios de posición más dura, convocó en las últimas horas a una movilización para el viernes desde las 12, cuando el Senado trate la reforma laboral, a la que se sumará además un paro nacional de ATE.

ATE integra el FreSu junto a la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y las dos fracciones de la CTA, entre otras organizaciones.

Los reclamos de la CGT

Ante la presión de este sector y de las propias bases, los dirigentes cegetistas no descartan definir este miércoles nuevas medidas de fuerza después del paro general que concretaron el jueves 19 de febrero último, el cuarto en la era de Javier Milei.

En la CGT tienen en claro que, de aprobarse la reforma, tal y como se descuenta, se buscará hacerle pagar el “costo político” a los senadores que voten a favor, sobre todo a los que provengan del peronismo.

También se preparan otras alternativas como “accionar en tribunales” contra los capítulos de la reforma que la CGT considera inconstitucionales, como el impedimento del derecho a huelga, entre otros.

El cotitular cegetista Jorge Sola confirmó que la central obrera irá a la Justicia si se aprueba la reforma laboral. “La vamos a judicializar. Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el 14 bis y el de no regresividad de los derechos sociales”, afirmó al ser consultado sobre los próximos pasos de la CGT.

Este punto también será tratado en la próxima reunión de la mesa chica de la CGT. La idea es repetir una estrategia similar a la adoptada contra otras normas del Gobierno: que las presentaciones judiciales sean efectuadas desde la CGT y no desde cada sindicato en forma individual.