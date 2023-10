Coca Cola anunció a comercios un aumento "preventivo" del 35% para el día después de las elecciones

La empresa multinacional no cumpliría con el congelamiento de precios vigente para "no perder márgenes de utilidad".

La compañía de bebidas y gaseosas admitió que no respetará los acuerdos de precios hasta que no haya nuevo presidente, para no perder márgenes de utilidad. La decisión es de gran impacto debido a que Coca Cola tiene una participación del 65% en las góndolas. La decisión habría generado malestar en el área de Comercio Interior que maneja Matías Tombolini.