Atletismo: mucha actividad para el cierre del año

"Logramos hacer lo que denominamos el Torneo Regreso Virtual Provincial 2, el cual debió suspenderse por las lluvias, que son preparatorios para el Campeonato Provincial que se va a realizar el sábado 5 de diciembre, lo cual tenemos muchas expectativas, porque será novedoso para todos" comenzó expresando Roberto Maciel a UNO Santa Fe.

El secretario de la Federación Santafesina de Atletismo comentó que "con motivo del covid-19 será bajo una nueva modalidad, y es que se ha decidido no juntar toda la provincia en una sola sede. Entonces dividimos en dos sedes, en Rosario, irán los atletas de la zona sur y oeste, y en el Card, vamos a hacer centro y norte".

"De ese modo no juntamos tanta gente, nos permite hacer más cómodo el torneo, los chicos van a estar más separados. Los chicos están muy contentos de poder volver a la pista, no hay ninguna duda de que el deportista, no solamente el atleta, necesita estar en su ambiente. Este sistema que creamos nos está dando resultados, los chicos pudieron regresar a entrenar, después de haber tenido que hacerlo en sus casas, que no es lo mismo en absoluto" admitió el dirigente de la entidad rectora del atletismo provincial.

Maciel fue claro al señalar que "debemos agradecer a las autoridades provinciales que se habilitó para entrenamiento al Card ya hace un tiempo y eso lógicamente ayuda notoriamente. Al principio era más acotado el tiempo en la pista, era una hora, lo que pasa que eso complicaba al atleta, porque tenía que venir a entrenar al gimnasio, y después su propia prueba, y se perdía mucho tiempo. Ahora, gracias a Dios, están entrenando bien y muy contentos".

"La Federación está con mucho trabajo, ahora enfocados junto a la gente de Rosario en la realización del Campeonato Provincial y también nos va a tocar realizar el Nacional de Mayores, que en principio se realizaría en Rosario, para lo cual estamos esperando las autorizaciones correspondientes. Porque hay que ensamblar todo el país, lo cual no es fácil" explicó el dirigente proveniente del Club Velocidad y Resistencia.

Destacó que para este evento habrá una nueva modalidad de competencia. "El Nacional va a ser con cupos por prueba, es decir que vamos a tener marcas mínimas y cupos. Por ejemplo, en 100 metros no van a poder participar más de 16 atletas, de manera tal que tengamos dos series y una final. Vamos a realizar el torneo en tres días; viernes, sábado y domingo, normalmente se hacía un viernes a la tarde para las pruebas combinadas, pero ahora para estirar más las pruebas vamos a arrancar el viernes a la mañana hasta el domingo a la tarde. Y eso nos permite cumplir con los protocolos sanitarios, y el distanciamiento. Lo cual es fundamental para no tener problemas para el futuro".