Barcelona disimuló bien ante Elche la ausencia de Messi

El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, no disputó el partido porque cumplió la segunda y última fecha de suspensión tras la expulsión en la caída por 3-2 del domingo pasado ante Athletic de Bilbao en la final de la Supercopa de España.

Barcelona 2-0 Elche. Frenkie de Jong y Riqui Puig consiguieron victoria fácil y sin Messi | LaLiga

A raíz de la victoria, el equipo conducido por Ronald Koeman alcanzó la tercera posición de la tabla con 37 unidades, en tanto Elche sumó su 13er. juego sin victorias, y permanece en zona de descenso, en el penúltimo lugar con 17 puntos.

El conjunto alicantino alineó entre sus titulares a los argentinos Iván Marcone, Emiliano Rigoni y Lucas Boyé.

En otro de los encuentros de la jornada Osasuna, con los argentinos Facundo Roncaglia, ex Boca Juniors, y Jonathan Calleri, ex All Boys y Boca, goleó 3-1 como local al Granada.

La victoria dejó a los "Rojillos" en el puesto 17 con 19 puntos, mientras que Granada se mantiene con 28 unidades y en la séptima posición.