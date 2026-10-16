Copa Santa Fe continúa su agenda deportiva en distintas localidades de la provincia

La agenda deportiva se desarrollará del viernes 16 al domingo 18 de octubre en Rosario, Santa Fe, San Jorge, Esperanza y María Juana. Habrá definiciones del básquet masculino y femenino, jornada de ajedrez y competencias de ciclismo de pista

La Copa Santa Fe es organizada por el gobierno provincial con el respaldo de la Loteria de Santa Fe.

Impulsada por el gobierno provincial con el apoyo de Lotería de Santa Fe, la Copa Santa Fe continuará este fin de semana con una agenda que reunirá a deportistas de distintas disciplinas y categorías en cinco localidades del territorio provincial. Desde el viernes 16 al domingo 18 de octubre, el básquet, el ajedrez y el ciclismo de pista serán protagonistas de nuevas jornadas de competencia, en una propuesta que promueve el desarrollo deportivo y el acompañamiento a clubes y atletas santafesinos.

La Copa Santa Fe de Básquet tendrá actividad en las categorías U17 masculina y femenina, además de la competencia de mayores masculina.

En U17 masculino, los encuentros se disputarán el viernes y el sábado en la sede de Gimnasia y Esgrima de Rosario, con los cruces entre Totoras Juniors y Sportman, y Villa Cañás frente a Santa Paula de Gálvez.

En U17 femenino, el sábado habrá partidos en dos sedes: en San Lorenzo de Tostado se enfrentarán Alma Juniors de Esperanza e Independiente de Ataliva, mientras que en Almagro de Esperanza jugarán Libertad de Sunchales y Atlético Cañada.

La categoría mayores masculina tendrá partidos el viernes en dos sedes. En el Club Atlético San Jorge, Olimpia de Venado Tuerto se medirá con Sanjustino a las 19.45, y Sportivo Rivadavia de San Genaro enfrentará a Platense de Reconquista a las 22. En el Club Atlético María Juana, Gimnasia y Esgrima de Rosario jugará ante Atlético de Tostado a las 19.45, y Atlético María Juana se medirá con Unión de Sunchales a las 22.

Mientras el sábado, el Club Atlético San Jorge recibirá las semifinales, previstas para las 19 y las 21.30. La final se disputará el domingo 18, a las 19, en la misma sede.

Ajedrez: encuentro en la ciudad de Santa Fe

La Copa Santa Fe de Ajedrez tendrá su jornada el sábado, a partir de las 14, en El Molino Fábrica Cultural, ubicado en Bulevar Gálvez 2350, en la ciudad de Santa Fe. La actividad se suma a la agenda provincial de la Copa, que reúne distintas disciplinas y promueve espacios de encuentro y competencia para sus participantes.

Ciclismo de pista en Rosario

El sábado también habrá actividad de la Copa Santa Fe de Ciclismo de Pista en el Velódromo Don Dionisio Francovigh de Rosario. La jornada incluirá pruebas de scratch y vueltas puntuales, con participación de las categorías máster D, C y B; élite II/máster A -menores 2010 y 2011-; damas élite y juniors; y varones élite y juniors.