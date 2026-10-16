Uno Santa Fe | Ovación | Copa Santa Fe

Copa Santa Fe continúa su agenda deportiva en distintas localidades de la provincia

La agenda deportiva se desarrollará del viernes 16 al domingo 18 de octubre en Rosario, Santa Fe, San Jorge, Esperanza y María Juana. Habrá definiciones del básquet masculino y femenino, jornada de ajedrez y competencias de ciclismo de pista

Ovación

Por Ovación

16 de octubre 2026 · 12:23hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La Copa Santa Fe es organizada por el gobierno provincial con el respaldo de la Loteria de Santa Fe.

La Copa Santa Fe es organizada por el gobierno provincial con el respaldo de la Loteria de Santa Fe.

Impulsada por el gobierno provincial con el apoyo de Lotería de Santa Fe, la Copa Santa Fe continuará este fin de semana con una agenda que reunirá a deportistas de distintas disciplinas y categorías en cinco localidades del territorio provincial. Desde el viernes 16 al domingo 18 de octubre, el básquet, el ajedrez y el ciclismo de pista serán protagonistas de nuevas jornadas de competencia, en una propuesta que promueve el desarrollo deportivo y el acompañamiento a clubes y atletas santafesinos.

La Copa Santa Fe de Básquet tendrá actividad en las categorías U17 masculina y femenina, además de la competencia de mayores masculina.

En U17 masculino, los encuentros se disputarán el viernes y el sábado en la sede de Gimnasia y Esgrima de Rosario, con los cruces entre Totoras Juniors y Sportman, y Villa Cañás frente a Santa Paula de Gálvez.

En U17 femenino, el sábado habrá partidos en dos sedes: en San Lorenzo de Tostado se enfrentarán Alma Juniors de Esperanza e Independiente de Ataliva, mientras que en Almagro de Esperanza jugarán Libertad de Sunchales y Atlético Cañada.

La categoría mayores masculina tendrá partidos el viernes en dos sedes. En el Club Atlético San Jorge, Olimpia de Venado Tuerto se medirá con Sanjustino a las 19.45, y Sportivo Rivadavia de San Genaro enfrentará a Platense de Reconquista a las 22. En el Club Atlético María Juana, Gimnasia y Esgrima de Rosario jugará ante Atlético de Tostado a las 19.45, y Atlético María Juana se medirá con Unión de Sunchales a las 22.

Mientras el sábado, el Club Atlético San Jorge recibirá las semifinales, previstas para las 19 y las 21.30. La final se disputará el domingo 18, a las 19, en la misma sede.

Ajedrez: encuentro en la ciudad de Santa Fe

La Copa Santa Fe de Ajedrez tendrá su jornada el sábado, a partir de las 14, en El Molino Fábrica Cultural, ubicado en Bulevar Gálvez 2350, en la ciudad de Santa Fe. La actividad se suma a la agenda provincial de la Copa, que reúne distintas disciplinas y promueve espacios de encuentro y competencia para sus participantes.

Ciclismo de pista en Rosario

El sábado también habrá actividad de la Copa Santa Fe de Ciclismo de Pista en el Velódromo Don Dionisio Francovigh de Rosario. La jornada incluirá pruebas de scratch y vueltas puntuales, con participación de las categorías máster D, C y B; élite II/máster A -menores 2010 y 2011-; damas élite y juniors; y varones élite y juniors.

Copa Santa Fe agenda provincia
Noticias relacionadas
la seleccion argentina confirmo dos amistosos y comienza a transitar la era post messi

La Selección argentina confirmó dos amistosos y comienza a transitar la era post Messi

medvedev y jodar avanzaron a semifinales en el masters de shanghai

Medvedev y Jódar avanzaron a semifinales en el Masters de Shanghái

Federico Lértora no será de la partida ante Almirante Brown.

El capitán de Colón Federico Lértora será preservado para el próximo partido

Germán Chiaraviglio estuvo presente en el evento desarrollado en San José de Costa Rica.

Germán Chiaraviglio representó al COA en el foro de atletas de Panam Sports

Lo último

Fenómeno de El Niño: la Provincia suma 90 nuevas bombas para atender posibles contingencias hídricas

Fenómeno de El Niño: la Provincia suma 90 nuevas bombas para atender posibles contingencias hídricas

Escándalo ambiental en la isla Sirgadero: tras violar una clausura, la Justicia allanó un predio por relleno ilegal y posible contaminación

Escándalo ambiental en la isla Sirgadero: tras violar una clausura, la Justicia allanó un predio por relleno ilegal y posible contaminación

Madelón apelaría por dos regresos para intentar levantar a Unión

Madelón apelaría por dos regresos para intentar levantar a Unión

Último Momento
Fenómeno de El Niño: la Provincia suma 90 nuevas bombas para atender posibles contingencias hídricas

Fenómeno de El Niño: la Provincia suma 90 nuevas bombas para atender posibles contingencias hídricas

Escándalo ambiental en la isla Sirgadero: tras violar una clausura, la Justicia allanó un predio por relleno ilegal y posible contaminación

Escándalo ambiental en la isla Sirgadero: tras violar una clausura, la Justicia allanó un predio por relleno ilegal y posible contaminación

Madelón apelaría por dos regresos para intentar levantar a Unión

Madelón apelaría por dos regresos para intentar levantar a Unión

Lautaro Martínez: Molesta porque hemos dado todo

Lautaro Martínez: "Molesta porque hemos dado todo"

Héctor Desvaux: Unión está invernando y los resultados están a la vista

Héctor Desvaux: "Unión está invernando y los resultados están a la vista"

Ovación
Cecotti puso el foco en la crisis de Unión: El fútbol es inviable si no hay venta de jugadores

Cecotti puso el foco en la crisis de Unión: "El fútbol es inviable si no hay venta de jugadores"

Amílcar Cecotti, sobre la polémica salida de Unión de la Liga Nacional: Hay que mirar hacia adelante

Amílcar Cecotti, sobre la polémica salida de Unión de la Liga Nacional: "Hay que mirar hacia adelante"

Colotto, con la idea fija en Colón: La ventaja deportiva es lo más importante

Colotto, con la idea fija en Colón: "La ventaja deportiva es lo más importante"

Amílcar Cecotti reconoció que Unión le debe dinero: Estamos viendo cómo se acomoda

Amílcar Cecotti reconoció que Unión le debe dinero: "Estamos viendo cómo se acomoda"

Copa Santa Fe continúa su agenda deportiva en distintas localidades de la provincia

Copa Santa Fe continúa su agenda deportiva en distintas localidades de la provincia

Policiales
Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

Escenario
El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia