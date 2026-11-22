En la primera definición provincial de la Copa Santa Fe de rugby disputado en la capital provincial, Duendes venció a CRAI por 50 a 35 y sumó otro título a un gran 2026.

Duendes de Rosario refrendó su buen presente en lo deportivo, más allá que lo tiene como una de las instituciones más importantes del rugby argentino, ya que venía de consagrarse campeón del Torneo Regional del Litoral al derrotar a Estudiantes de Paraná en el Hipódromo de Rosario, y ahora logró adjudicarse la Copa Santa Fe que en esta oportunidad fue con definición provincial, cuestión que nunca antes se había realizado.

Duendes de Rosario sigue de festejo, en esta oportunidad logró superar a CRAI por 50 a 35 en la autopista, en la unificación del título de la provincia y marcó el último encuentro del rosarino Juan Ignacio Araujo con la camiseta verdinegra. El verdinegro rosarino se fue al descanso ganando por 28 a 7 bajo el arbitraje del santafesino Fabián Prats de correcto desempeño.

En una gran final disputada en la ciudad de Santa Fe, Duendes Rugby Club venció al CRAI y se consagró campeón provincial, en una definición que reunió a dos grandes representantes del rugby santafesino. Por primera vez, la Copa Santa Fe de rugby tuvo un campeón provincial, dejando atrás el formato de competencia por zonas y sumando un nuevo capítulo a la historia de este torneo.

En el primer tiempo, para los verdinegros hubo tries de Pedro Selva, Francisco Diez en dos oportunidades y Federico Rodríguez, más cuatro conversiones del full back Juan Cruz Faura, mientras que para los Gitanos hubo un try de Antonio Carletti elevado a gol por el medio scrum Juan Baialardo.

En el segundo tiempo, para los santafesinos hubo ensayos de Ignacio Melo Del Val, Ignacio Perona en dos oportunidades, y Gerónimo Panza, mientras que para el verdinegro rosarino anotaron tries Andrés Villoslada, Bautista Poniatychyn, y Agustín Raparo.

Duendes derrotó a CRAI en Santa Fe y se quedó con la competencia provincial de rugby.

Tras la culminación de lo deportivo se realizó un acto de premiación que contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Victoria Tejeda, autoridades de la Unión de Rugby de Rosario, la Unión Santafesina de Rugby, la entidad anfitriona, y el club visitante, junto a jugadores y entrenadores de ambas instituciones que han tenido una temporada inolvidable.

CRAI logró clasificar a sus cuatro equipos de plantel superior a las semifinales del interuniones litoraleño, en primera clasificó al Torneo del Interior A, y en la división pre-reserva B y en reserva, justamente al derrotar al verdinegro. Duendes, sumó al título del Regional esta competencia provincial, que lo tuvo como gran protagonista ya que venía de ocupar la primera ubicación en su unión de orígen.

Síntesis: CRAI 35- Duendes 50

CRAI: Santiago Nieto, Enzo Abraham y Benito Langhi; Blas Michelini y Antonio Carletti; Emiliano Salazar, Ramiro Germano e Ignacio Perona; Juan Baialardo y Augusto Funes; Ignacio Melo, Daniel Bugnon, Juan Cruz Fleitas, Ignacio Rossi y Ángel Casanello. Entrenadores: Marcelo Carletti, Agustín Dalla Fontana y Germán Haeffelli.

Luego ingresaron: Juan Ignacio Funes, Gonzalo Liendo, Juan Nicolás Miguel, Ignacio Parodi, Tomás Funes Iturraspe, Iñaki Vidal, Augusto Ruiz y Gerónimo Panza.

Duendes: Tomás Tenaglia, Juan Martín Guli y Federico Rodríguez; Matías Landi y Francisco Ibarguren; Bautista Poniatychyn, Nicolás Solans y Jeremías Del Mastro; Juan Ignacio Araujo y Julián Denhoff; Andrés Villoslada, Felipe Roldán, Francisco Diez, Pedro Selva y Juan Cruz Faura. Entrenadores: Fernando Farré,

Luego ingresaron: Luciano Ruffinatti, José Manuel Mazacote, Jonatan Morski, Federico Ciancio, Bernardo Lis, Agustín Raparo, Patriccio Rodríguez Vidal y Jerónimo Díaz Wilson.

Primer tiempo: 3´ try Pedro Selva, 6´ try Francisco Diez convertido por Juan Cruz Faura, 22´ try Francisco Diez convertido por Juan Cruz Faura, 31´ try Federico Rodríguez convertido por Juan Cruz Faura, 38´ try Antonio Carletti convertido por Juan Baialardo.

Segundo tiempo: 4´ try Andrés Villoslada convertido por Juan Cruz Faura, 10´ try Bautista Poniatychyn convertido por Juan Cruz Faura, 12´ try Ignacio Melo Del Val convertido por Baialardo, 25´ try Ignacio Perona convertido por Gerónimo Panza, 34´ try Ignacio Perona convertido por Gerónimo Panza, 35´ try Agustín Raparo convertido por Andrés Villoslada,

39´ try y conversión de Gerónimo Panza.