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El capitán de Colón Federico Lértora será preservado para el próximo partido

Como consecuencia de una molestia muscular, el mediocampista no jugará ante Almirante Brown y volvería a estar a disposición para el cotejo con Ciudad Bolívar

Ovación

Por Ovación

16 de octubre 2026 · 11:00hs
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Federico Lértora no será de la partida ante Almirante Brown.

Prensa Colón

Federico Lértora no será de la partida ante Almirante Brown.

En el partido ante Mitre de Santiago del Estero, el capitán de Colón Federico Lértora fue reemplazado en el entretiempo, debido a una sobrecarga en el aductor y también una molestia en el cuádriceps.

Lértora será preservado

Por ese motivo, en el arranque de la semana, el mediocampista entrenó de manera diferenciada y teniendo en cuenta que los próximos partidos serán determinantes, al igual que el inicio del Reducido, es un hecho que Lértora será preservado.

En consecuencia y como ya se pudo observar en la práctica de fútbol, el DT Iván Delfino incluyó a Matías Muñoz en lugar de Lértora, por lo cual, esa será una de las tres variantes que implementará para recibir a Almirante Brown.

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Los otros dos cambios que dispondrá el DT son los ingresos de Darío Sarmiento en lugar de Ignacio Antonio, mientras que Sebastián Olmedo reemplazará a Facundo Castet, quien llegó a las cinco tarjetas amarillas.

Así las cosas, la formación sabalera sería con: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen, Sebastián Olmedo; Darío Sarmiento, Matías Muñoz, Agustín Toledo, Ignacio Lago; Julián Marcioni y Alan Bonansea.

Colón Federico Lértora Almirante Brown
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