Colotto, con la idea fija en Colón: "La ventaja deportiva es lo más importante"

El director deportivo Diego Colotto habló del presente de Colón, de Iván Delfino, el mercado de pases y las inferiores. Puso el foco en conseguir la ventaja deportiva.

Con la clasificación al Reducido asegurada, Colón afronta las últimas fechas de la Primera Nacional con la mirada puesta en el segundo ascenso. Diego Colotto, director deportivo de la institución, analizó el proceso futbolístico, defendió el trabajo de Iván Delfino y remarcó que la ubicación final en la tabla será clave para las aspiraciones rojinegras.

LEER MÁS: Colón cuenta con uno de los jugadores más determinantes de la Primera Nacional

La entrevista se realizó durante la Conmebol Liga Evolución 2026 de Futsal, en el estadio Invencible Santa Fe, donde Colotto se acercó para acompañar otra de las actividades deportivas vinculadas con el club. En diálogo con LT10 y Sol Play, el manager recorrió distintos temas de la actualidad sabalera, desde el rendimiento del equipo hasta la planificación del próximo año.

Colotto marcó el objetivo de Colón para el Reducido

Más allá de que Colón ya tiene su lugar asegurado en los playoffs, todavía debe definir su posición definitiva en la Zona A. Por eso, el director deportivo dejó en claro que la prioridad es cerrar la fase regular con los mejores resultados posibles y alcanzar una ventaja deportiva para la primera eliminatoria.

“El objetivo es estar con la ventaja deportiva en el comienzo del Reducido”, afirmó Colotto, quien evitó señalar a un rival preferido para esa instancia. Según explicó, la preocupación debe estar puesta en la propia campaña y en la posibilidad de jugar como local el primer compromiso eliminatorio.

El Sabalero tiene por delante los partidos ante Almirante Brown, en el Brigadier López; Ciudad de Bolívar, como visitante; y Defensores de Belgrano, nuevamente en Santa Fe. El dirigente no se fijó una cantidad puntual de unidades para ese tramo final, pero transmitió confianza en el plantel. “Siempre pienso que Colón puede ganar todos los partidos”, aseguró.

Prensa Colón

La ventaja deportiva adquiere especial importancia en un Reducido que comenzará con un partido único, en la cancha del equipo mejor ubicado y con clasificación para el local en caso de empate al cabo de los 90 minutos. Para Colotto, ese primer paso puede resultar determinante antes de afrontar las siguientes instancias.

El respaldo a Iván Delfino y la evolución del plantel de Colón

Consultado por el presente del equipo, Colotto hizo una evaluación positiva del camino recorrido, aunque reconoció que todavía existen aspectos por mejorar. En su análisis, el proceso mostró una evolución respecto de la temporada anterior y ahora el desafío consiste en sostener esa mejora cuando lleguen los partidos decisivos.

“El trayecto que hemos caminado es bueno. Nos falta crecer, hemos tenido errores y aciertos, pero el proceso ha sido hacia arriba”, expresó el director deportivo.

LEER MÁS: Colón le pone color a la ilusión y prepara el Brigadier para una cita decisiva ante Almirante

También respaldó la elección de Iván Delfino como entrenador, al considerar que su conocimiento de Colón y de varios futbolistas fue un factor importante para asumir en esta etapa. Destacó, además, que el técnico les dio participación a jugadores que anteriormente no tenían tantos minutos y que algunos respondieron con rendimientos positivos.

Para Colotto, esa posibilidad forma parte de la planificación del plantel: contar con variantes para que el entrenador pueda elegir los nombres y el sistema de acuerdo con las necesidades de cada encuentro. En esa línea, valoró que se hayan recuperado futbolistas y que el equipo encuentre respuestas en distintas alternativas.

Mercado de pases y planificación para 2027

El director deportivo también fue consultado por las incorporaciones realizadas a mitad de año y por la posibilidad de haber sumado algún refuerzo más. Sin realizar un balance definitivo, reconoció que cada mercado deja cuestiones para revisar.

“Los planteles siempre se pueden mejorar. Nosotros buscamos en cada mercado de pases mejorarlo”, sostuvo Colotto, quien remarcó que el análisis interno debe contemplar tanto las decisiones acertadas como aquello que puede corregirse.

Respecto del armado del equipo para la próxima temporada, explicó que la dirigencia trabaja con distintos escenarios, pero evitó anticipar definiciones antes de que termine el campeonato. La prioridad, insistió, es que los futbolistas concentren sus esfuerzos en los partidos que quedan y en llegar de la mejor manera a la instancia eliminatoria.

El valor de las inferiores: formar jugadores para Primera en Colón

Otro de los ejes de la charla fue el desarrollo de los juveniles y la necesidad de consolidar a la Reserva como una etapa de formación para el plantel profesional. Colotto explicó que varios chicos ya comparten entrenamientos con Primera y que el objetivo es que puedan ganar experiencia y transformarse en alternativas para el entrenador.

En ese marco, mencionó el camino de futbolistas que consiguieron oportunidades y contratos luego de sumar minutos. Para el dirigente, el éxito de las inferiores no debe medirse únicamente por los títulos en las categorías formativas.

LEER MÁS: Sebastián Olmedo, el comodín de Colón para cubrir cualquier posición del fondo

“Lo determinante es si Colón puede tener jugadores en Primera y, el día de mañana, conseguir un rendimiento deportivo y económico. Ese es el verdadero éxito de la formación”, argumentó.

Con el tramo decisivo cada vez más cerca, Colotto dejó un mensaje que resume la postura deportiva de la institución: primero, completar la fase regular en la mejor posición posible; después, afrontar el Reducido con la ventaja de jugar en casa. El objetivo final está claro: que Colón vuelva a pelear por un lugar en la Primera División.