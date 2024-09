El estadio de Colón, candidato a ser sede del partido entre Argentina y Bolivia

Post victoria, Lionel Scaloni, el DT de la Selección Argentina, se expresó ante la consulta de un periodista sobre la posibilidad de jugar en otros lugares que no sea Buenos Aires. Sin titubear dijo que le "encantaría".

Qué dijo Scaloni sobre la chance de la Argentina en el interior

“No decido yo dónde vamos a jugar, si yo tuviera que decidir, jugaría al lado de mi casa. Me dicen ‘vamos a jugar en tal lado’ y me parece bárbaro siempre, me encantaría ir a jugar al Interior del país donde ya hemos ido y ojalá la siguiente fecha podamos ir, si puedo hacer fuerza la haré, pero no depende de mí”, deslizó Scaloni.

Estadio Brigadier López.jpg foto gentileza prensa LSF.

En ese sentido, agregó: “A lo mejor si digo algo pueda aportar algo, pero en principio hay unas cuestiones que yo ahí no entro, sobre todo el primer partido jugarlo en Buenos Aires es verdad que para nosotros es cómodo porque llegar a Buenos Aires a entrenar y después agarrar un avión es casi como jugar fuera de casa, pero la siguiente convocatoria es primero en Venezuela, si no me equivoco, y después jugamos acá”.

Todo quedó reducido a Santa Fe o Rosario

“Si hacemos algo de fuerza, podemos jugar en el Interior, ¿dónde te gustaría? Mendoza, Tucumán… A mí me interesaría Rosario que está a 30 kilómetros de mi casa, así va mi familia, pero bueno, algo vamos a hacer, de verdad”, afirmó entre risas.

Lo concreto es que también se le hizo referencia a la chance de Santa Fe, que fue subsede de la Copa América en 2011, con el estadio Brigadier López de Colón como escenario.

LEER MÁS: Scaloni: "Es triste que después del penal el partido no se jugó"

Y justamente el Brigadier López de Colón es uno de los escenarios que pica en punta, más allá que se menciona que en este mano a mano lucha con el Gigante de Arroyito de Rosario Central. Esto se definirá en los próximos días, con el duelo ante Bolivia por Eliminatorias Sudamericanas como gran objetivo.