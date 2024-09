Scaloni: "Es triste que después del penal el partido no se jugó"

Más adelante reconoció que "estoy enojado porque no me gusta perder, es lo que hay, después dicen que no sabemos perder, le dije a Muñoz que fue el único que no protestó fue él. A veces toca para un lado, otra vez para nosotros, es triste que después del penal el partido no se jugó, eso es lo que me molestó, es lo que vi yo. Hay que felicitar a Colombia".

Scaloni recalcó que en la previa "yo hablé del horario del partido, no es para un espectáculo, no creo que a la gente le guste ver, el calor es para los dos, no me parece sano para que los futbolistas desarrollen su potencial, lo dije antes, los que deciden, que no se quienes son, es evidente que para ver a dos selecciones están arriba, necesitan de su juego. No es excusa, Colombia ganó, felicitarlo. Julián tiene un pisotón enorme, no veo falta de él, pitaron falta y se terminó la jugada. A veces toca del lado nuestro, hay que agachar la cabeza y seguir para adelante. Están atentos para sancionar si uno dice una palabra de más".

LEER MÁS: Colombia se tomó revancha con Argentina en Barranquilla y la lucha de arriba quedó al rojo vivo

En otro tramo de la charla subrayó que "el equipo compite más allá del resultado, perdíamos, lo empatamos y viene la jugada del penal, más allá de una jugada al final, tuvimos cerca de hacer más goles, las sensaciones son positivas, es un gran rival, un gran equipo y juega bien".

Consultado sobre el final donde el juez Piero Maza habría amonestado más jugadores, el técnico campeón del mundo dijo que "me metí en el vestuario rápido, en realidad si me tengo que fijar algo es en la jugada del penal, él y los cinco del VAR, sinceramente, yo me fijo que en el fútbol hay que mirar alrededor, el jugador al que le cometen el penal fue al que le sancionaron a favor. Condicionó el partido, el penal a ellos les dio un empujón, tuvimos para empatarlo".

Antes de su despedida, enfatizó: "Hay veces que el análisis de un partido se decide por ese tipo de jugadas, hicimos lo más difícil que fue empatarlo, estaba más para nosotros que para ellos".