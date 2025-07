Cocca, tras irse de Talleres: "El escenario no era el que yo quería"

Cocca, sobre si salida de Talleres

"Yo fui muy claro cuando hablé. El escenario no era el que yo quería, habíamos hablado", afirmó Cocca desde el aeropuerto. El entrenador dejó en claro que las condiciones prometidas al momento de su llegada no se cumplieron.

Explicando más la situación, el técnico expresó: “Lamentablemente, por un montón de motivos no se pudo llegar a esa realización de parte del plantel interno de tener las cosas claras”.

Uno de los principales reclamos del técnico tuvo que ver con la falta de refuerzos y la incertidumbre en el armado del plantel. “Hay tres o cuatro jugadores todavía con posibilidad de venta y no ha venido ningún refuerzo”.

“Es una lástima, a mí no me gusta. Es un momento realmente incómodo, pero lamentablemente pasó así. Tenía ilusión de hacer las cosas bien en Talleres y tener un equipo competitivo en serio, pero siento que no”, concluyó el ex entrenador de Racing y Rosario Central.

Por otro lado, Talleres no tardó en ir en busca de un reemplazo y, en solo unas horas, apareció el nombre de Carlos Tevez, quien ya se convirtió en el nuevo entrenador del equipo cordobés.