Todo Colón está pendiente de la evolución del Pulga Rodríguez

Inmediatamente quedó descartado para el compromiso ante Gimnasia de Mendoza y se comenzó a pensar en que pueda estar a disposición para el partido ante Gimnasia de Jujuy.

Lo cierto es que la evolución es buena, pero en estos días el Pulga será exigido para saber cómo responde. Entre jueves y viernes se tendrá la certeza respecto a si viaja a Jujuy o debe esperar un partido más.

La idea del cuerpo médico y también del cuerpo técnico es no arriesgar al jugador si no está en plenitud. Y es que si no está al 100% prefieren perderlo un partido a que se vuelva a lesionar.

Es por eso que se van a tomar su tiempo y luego junto con el futbolista tomarán una decisión. Si bien existe optimismo, también son conscientes que no tiene sentido arriesgarlo, aún cuando se trata de un partido clave y ante un rival difícil.

En el partido ante Gimnasia de Mendoza, Colón sintió la ausencia del Pulga quien desde que se volvió a poner la camiseta rojinegra demostró la importancia que tiene dentro del equipo. Y por eso prenden velas para su recuperación.