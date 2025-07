Brian Fernández reapareció en sus redes: "No estoy desaparecido"

“No estoy desaparecido. Estoy bien y con mi familia. Ya vi varias de estas publicaciones y me genera molestia tener que salir a aclarar cosas que no ‘investigan’ antes de publicar su informe. Hablé bien con la gente del club y ellos también hablaron con mi familia. Gracias por la gente que se preocupa por mí, pero no es el caso de lo que TODOS piensan. Que no esté publicando mi día a día no quiere decir que estoy ‘desaparecido’, la vida va más allá de una red social".