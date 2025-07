Malestar de docentes tras la primera reunión paritaria con el Gobierno: "Nos vamos muy preocupados"

Según explicó el dirigente sindical, el clima del encuentro estuvo marcado por la falta de voluntad para abordar los temas centrales para el sector docente. “ Notamos que no hay voluntad para discutir temas relativos al salario, condiciones de trabajo, situación previsional ni cuestiones pedagógicas ”, afirmó Alonso, al tiempo que cuestionó la postura oficial frente al deterioro salarial.

Inflación y salarios

“Es muy difícil empezar una discusión cuando la patronal insiste en que el salario le ganó a la inflación. Nosotros no sabemos a qué supermercado van los que hacen los números del Indec. Los trabajadores vemos que hay inflación y que la plata no alcanza. Y perdimos. Está claro que perdimos”, remarcó.

En ese sentido, expuso datos concretos: “Los activos tuvimos un 13% de incremento con una inflación del 16% en el semestre. Y los jubilados, peor: 8% con una inflación del 16,4%. Hay una pérdida del poder adquisitivo del salario. Y hay que ganarle a la inflación para empezar a recuperar lo perdido”.

Paritaria previa y el malestar de Amsafé

Alonso también denunció el incumplimiento del acta paritaria firmada con anterioridad. “No entendemos por qué el gobierno no cumple. No hay concursos de titularización ni traslados en nivel inicial, primario y modalidad especial. Estamos sumamente preocupados por eso”.

Otro de los puntos de fuerte conflicto es el presentismo, una medida que desde el gremio rechazan enfáticamente. “El presentismo es gravísimo. Se pone como palabra clave el ‘esfuerzo’, pero ¿qué sería el esfuerzo? ¿Ir a la escuela enfermo? ¿No faltar si se muere un familiar? Esto daña la salud de los trabajadores y también el proceso de enseñanza-aprendizaje”, aseguró.

El secretario de Amsafé también denunció el incumplimiento en otros puntos sensibles: “Tampoco se paga la movilidad rural, ni se habilita un ámbito de discusión pedagógica, ni se resuelve la situación previsional. Es vergonzoso que los jubilados cobren los aumentos 60 días después”.

Finalmente, Alonso concluyó: “No estamos encontrando voluntad para buscar acuerdos que mejoren los derechos laborales y también la escuela pública”. La próxima reunión de la mesa paritaria está prevista para el martes de la semana que viene, y desde el gremio anticipan que llegarán con los mismos reclamos, pero con mayor presión si no hay respuestas concretas.