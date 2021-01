Frank Kudelka empezó a pasar la escoba en Newell's

Los zagueros Fontanini (6 partidos) y Guanini (8) tuvieron nutrido rodaje en el elenco rosarino en la reciente Copa Diego Maradona, en la que los "rojinegros" terminaron en la zona Complementación, segundos detrás de Vélez.

El mediocampista Insaurralde (0 encuentros), directamente, no ingresó dentro de la consideración del extécnico de Unión de Santa Fe y Huracán, entre otros clubes.

Para reemplazar los defensores que no serán considerados, el entrenador ya le habría redactado una lista a la dirigencia en la que figuran Germán Conti (ex Colón de Santa Fe y sin lugar en el Benfica de Portugal) y Cristian Lema (ex jugador del club y actualmente en el Damak de la Liga Pro de Arabia Saudita).