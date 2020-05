Gareca no descarta jugar con futbolistas locales en Perú

Gareca no descarta jugar con jugadores locales las Eliminatorias.

El entrenador del seleccionado peruano de fútbol, el argentino Ricardo Gareca, aseguró este martes que, en caso que sea necesario, afrontará las Eliminatorias Sudamericanas "con jugadores del torneo local", a raíz de la pandemia de coronavirus.

"Tenemos que estar preparados. Si la FIFA dice que hay que comenzar todo, Conmebol comenzará con las Eliminatorias y quizás tengamos problemas con los aviones (por los jugadores que militan en el exterior). Entonces tenemos que contar con los del torneo local. Si tenemos que jugar Eliminatorias con jugadores del torneo local, vamos a hacerlo", expresó Gareca a RPP Noticias de Perú.

Gareca indicó que Perú está "en un momento crucial" y que la pandemia de coronavirus causó "estragos" en el ámbito deportivo.

"Hay que pensar en todo. El fútbol necesita reactivarse. Volver a entrenamientos. Hablamos del más alto nivel de profesionalismo. No solo fútbol, sino todas las actividades deportivas necesitan reactivarse", opinó el "Tigre".

"Necesitamos que la primera semana de junio se reactive todo para que la primera semana de julio se reactive la liga. Es lo que pienso", remarcó.

El ex DT de Talleres de Córdoba indicó que Perú "no tiene que copiar a nadie" en cuanto a medidas de prevención sobre coronavirus. "Creo que en este país hay gente muy capacitada que puede otorgar soluciones y estar a la altura de esta situación", apuntó.

Gareca reside en Lima, mientras el resto de su familia está en la Argentina. "Estoy en contacto con todos, pero nunca permanecí tanto tiempo distante, así, de esta manera, y es rara la situación".

Por último, Gareca pidió solidaridad durante esta etapa a todos los peruanos. "Hay gente que no tiene agua. Les estamos exigiendo que se lave las manos y no tiene agua. Ayudémoslo. Repartamos mascarillas. Hay gente irresponsable, pero hay otra que tiene necesidades básicas y si no sale, se muere de hambre", enfatizó.