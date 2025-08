Gran victoria de Regatas de Santa Fe en la Liga de Honor

La escuadra santafesina sumó así el segundo triunfo consecutivo, ya que anteriormente había derrotado en condición de visitante a River Plate por 9 a 8, mientras que tiene pendiente el cotejo válido por la fecha 12 ante Gimnasia y Esgrima de Rosario, el cual no se concretó por la ausencia de los árbitros designados. Venía de caer frente a Provincial de Rosario en casa por 14 a 13.

Regatas de Santa Fe jugará el viernes 15 de local frente a la selección de Uruguay, y el sábado 16, lo hará como visitante frente a Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. El próximo fin de semana, en el natatorio Pedro Consuegra, la entidad lagunera será el organizador del Torneo Nacional Sub 13 mixto. Será el 8, 9 y 10 de agosto.

Además del triunfo lagunero sobre el rojo, en el sur provincial, Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario derrotó a Progre de Buenos Aires por 13 a 8, con cuatro conquistas de Salvatore Mocciaro para el local, y de Valentín Parrone para la visita con la misma cantidad de goles. Por su parte, el clásico rosarino quedó para Provincial que se impuso a Gimnasia y Esgrima de Rosario por 9 a 8. Hubo cuatro goles de Mateo Giri y tres de Tomás Tilatti, mientras que para el mensana hubo tres de Alex Lorenth.

En la Liga de Honor B, el conjunto santafesino tuvo jornada de descanso pero si lo hicieron las tiras de inferiores. Fue triple triunfo lagunero. En la categoría Sub 13, Regatas de Santa Fe derrotó a Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario 16 a 7, en Sub 15 fue victoria por 22 a 15, y en Sub 17, se impuso por 16 a 10.

Síntesis

Regatas de Santa Fe 19- Independiente 15

Regatas de Santa Fe: Martín Del Rosso, Juan Fernández, Valentino Abelenda, Lucas Picatto, Diego Campanella, Manuel Fernández, Eduardo Bonomo, Octavio Molinas, Mateo López, Santiago Scalzo, Mateo Freyre, Matías Picatto y Bautista Bosque. DT: Ovidio López.

Independiente: Manuel Santos, Tomás Poggi, Matías Hoorn, Thiago Antunes, Facundo Cianci, Juan Ignacio Alba, Guido Poggi, Diego Batista y Orlando Antunes. DT: Gabriel Ramírez.

Goles:

Regatas: Juan Fernández 10, Lucas Picatto 1, Abelenda 3, Scalzo 1 y Matías Picatto 4.

Independiente: Antunes 3, Guido Poggi 5, Cianci 5 y Thiago Poggi 2.

Cancha: Regatas de Santa Fe

Árbitros: Daniel Muñoz y Mirco Silva.