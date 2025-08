Lautaro Vargas en la mira del Villarreal: alarma en Unión ante el interés europeo

Lautaro Vargas, quien trabaja con la Sub 20 y es titular en Unión, estaría en los planes de Villarreal, que se llevó ya a Thiago Fernández de Vélez.

El gran presente de Lautaro Vargas, joven lateral derecho de Unión, no pasa desapercibido. A sus 20 años, el rosarino no solo se consolidó como titular en el equipo de Leonardo Madelón, sino que también se ganó un lugar en la Selección Argentina Sub 20, donde todo indica que será parte del plantel que disputará el Mundial de Chile 2025. Pero mientras disfruta del reconocimiento, en Unión se encendieron las alarmas: el Villarreal de España lo sigue de cerca y el mercado europeo todavía está abierto.