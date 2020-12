Joan Laporta: "La prioridad será retener a Lionel Messi"

"Mantengo contacto con el Leo, nos aprecia y el respeto es mutuo, pero de su renovación no hemos hablado. Necesito tener la autoridad como nuevo presidente, evaluar la situación económica del club y hacerle una oferta", añadió Laporta.

Messi quedará en libertad para negociar su futuro lejos del Barcelona desde el 1 de enero, ya que su contrato expirará el 30 de junio de 2021 y en Europa se autoriza a mantener tratativas con otro clubes seis meses antes de la finalización de los convenios de cada jugador.

El astro argentino intentó irse del Barcelona a mitad de este año, pero las cláusulas contractuales se lo impidieron a pesar de que el rosarino había hecho pública su intención de marcharse del club al que se sumó cuando tenía 13 años, procedente de Newell's Old Boys.

"Espero que Messi quiere conocer nuestra propuesta. Deseo que se quede en el Barcelona, intentaremos convencerlo y tengo claro que no será fácil, pero no es únicamente una cuestión de dinero", explicó Laporta, el principal rival del actual presidente del club, Josep María Bartomeu.

En otro orden y al ser consultado sobre los deseos del brasileño Neymar de dejar el PSG francés para volver al Barcelona y jugar junto a Messi, el candidato prefirió no profundizar en el tema. "Prefiero no tocar ese tema para no desestabilizar al equipo", concluyó Laporta.