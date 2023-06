Jorge Messi, padre y representante del crack rosarino, contó que su hijo "no está bien anímicamente" y que en las próximas horas habrá un comunicado

La novela de Lionel Messi sigue sumando capítulos y lo que hace unas horas parecía ser con el paso del tiempo fue mutando. A tal punto que que el propio padre del jugador, Jorge, adelantó que "la negociación con Barcelona está complicada" , que el crack rosarino "no está bien anímicamente" y que en los próximos días habrá un comunicado oficial.

“La negociación con Barcelona está difícil. Ahora mismo veo bastante difícil una llegada de Messi, no creo que se dé, está bastante complicado”, contó el periodista sobre lo que esbozó Jorge -palabras muy diferentes a las brindadas tras la reunión con Laporta- en una charla en off y que no fue grabada.

"Ahora mismo depende de un montón de cosas. Barcelona es su casa y siempre lo será, siempre ha estado muy cómodo aquí, estamos pendientes de muchas cosas, no de lo económico, él jugaría gratis”, agregó Jorge dejando en claro las ganas de su hijo de volver a ponerse la azulgrana.

https://twitter.com/monfortcarlos/status/1665851919015854080 Jorge Messi esta noche en Barcelona:



- No cree que Leo venga. "Está complicado, depende de muchas cosas".

- Mañana o pasado decidirá.

- Barcelona es su casa y quiere volver

- Lo económico no es un problema, él jugaria gratis si hiciera falta



Esta es la versión de Jorge Messi. — Carlos Monfort (@monfortcarlos) June 5, 2023

“Está un poco cansado de todo lo que se dice. Ahora no vendrá él para aquí, se va a China con la selección y por ahora no vendrá”, afirmó.

Siempre de acuerdo a lo que relató el periodista español, Jorge contó que "molesta que se hable mal de Leo. Sufre y no es que no quiera venir, pero anímicamente está mal, no sabe qué hacer, está aburrido de la situación, siente un poco de prisión después de dos años difíciles en París, especialmente los primeros cuatro meses en los que tuvo que vivir en un hotel y de eso le costó recuperarse”.

Y en cuanto a la relación con Laporta, con la que tiempo atrás no estaba transitando por un buen camino, el papá de Messi afirmó: "La relación es muy buena. Si no viene a Barcelona se despedirá con algo grande, pero vaya bien o mal habrá un comunicado para anunciar su decisión”.