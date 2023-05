La FUAR continúa con la misión de difundir sus actividades

"Toma de conciencia fue el título que le dimos a la exposición que se hizo en Rosario, en el momento que me tocó exponer hice hincapié en sentir la Fuar. Sentir está un paso más adelante, de lo que es simplemente saber de qué se trata. La Unión de Rosario se hizo cargo de un torneo de golf que se realizó para recaudar fondos. Y se aprovechó se armó una charla en Plaza, entidad que está pasando por el último jugador grave, como es Nicanor, entonces se prestaron con mucha gratitud" le dijo Jorge Bruzzone a UNO Santa Fe.

image.png La toma de conciencia, la función que cumple y la incorporación de aportantes fueron los temas tratados en la reunión realizada en Rosario.

El miembro de la Fuar indicó que "fue Rosario, pero estaba representado todo el litoral, ya que estuvieron presentes Alejandro Arnau de la UER; Enrique Patrizi, Norberto Carosso, Isidro Ordoñez, por la USR, es decir que hubo un importante acompañamiento, que a mí me llena de orgullo. El conocimiento de la Fuar, es como el que tenemos todos, muy suavecito. Igualmente, hasta que no te pasa, y la necesitas, no sabes bien de que se trata. Entonces yo hablé de que se provoca esa estampida, y la sensación de lucha, y aparece la fundación son su sabiduría y experiencia".

"Cuando un jugador se lastima, se lastima la familia, el club, la unión, y todo el rugby. La Fuar tiene que atender a toda esa gente, y no significa solamente atender una cuestión económica, sino que acompañar. No todos sienten lo que es la Fuar, entonces hay que pensar en apoyar. Por ejemplo, tenemos el caso de la chica de Querandí, que quiero destacar que estuvieron Juanjo Villar, Claudio Gálvez y Juan Lagraba, porque ellos tuvieron que ocuparse de todo lo vinculado a esa chica, y vieron cómo se trabaja y que se hace cuando fue requerida la fundación" señaló el ex presidente de la Unión Santafesina de Rugby.

image.png Jorge Bruzzone junto a otros dirigentes de la fundación FUAR brindó una charla en las instalaciones de Plaza Jewell.

El dirigente comentó que "en Santa Fe estuvimos mejor que lo que estamos ahora, porque cuando tuvimos la pandemia se conformó el grupo de referentes, y en ese momento nosotros veníamos de Nacho Spontón, entonces ahí todos tomaron conciencia. Aparecieron Deborah Fretes, Ángel Gorla y Emiliano Dalla Fontana, como referentes, pero ahí frenamos, y no pudimos seguir creciendo. Ahora se está retomando la cosa, y buscando más referentes".

"Todos los jugadores del país aportan, es decir que todos tienen un aporte con el fondo solidario anual, lo que tenemos la búsqueda de más donantes. En esto quiero señalar que tenemos 500 clubes, y creo que cada institución debe tener diez personas en condiciones de aportar, por lo que deberíamos tener unos 5000 donantes. Hay 1200 donantes, entonces fue un llamado a que dirigentes, jugadores, ex jugadores, ex dirigentes, aporten una cifra mínima porque es un ingreso que se suma" indicó el dirigente proveniente de Universitario de Santa Fe.

image.png Alejandro Aranau de la UER, junto a los santafesinos Norberto Carosso, Isidro Ordoñez y Enrique Patrizi en Rosario.

Refrendó que "la recaudación es uno de los objetivos, porque nosotros queremos que todos los chicos sepan que la fundación es para toda la vida. Y para toda la vida, tiene que ser una institución confiable, para siempre, para los 34 lesionados que tenemos ahora, y para los que podrán venir. Es difícil que no venga ninguno más, por eso es importante. Más allá de la lesión catastrófica, tenemos las demás situaciones, y es la forma que los jugadores se sienten seguros y protegidos por la FUAR. Mucha difusión es la clave, para hacer conocer que hace la fundación".