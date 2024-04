Violento asalto en barrio Mayoraz: se robaron 100 mil dólares y cinco millones de pesos de un local de venta de baterías

Violencia en Rosario: incendiaron al menos 13 vehículos y dejaron notas con amenazas a Bullrich, Pullaro y Cococcioni

Dos de los presuntos delincuentes fueron capturados en el barrio Las Flores de la ciudad de Santa Fe. Se les encontró en posesión de una chapa patente correspondiente al vehículo utilizado durante el atraco, junto con otros elementos incriminatorios.

Uno de los dos arrestados es originario de la ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba, mientras que el otro proviene de la localidad de Josefina, en la provincia de Santa Fe. Ambas localidades se encuentran a poca distancia una de la otra.

Este mismo establecimiento, Baterías Corbetta, había sido objeto de otro violento asalto en junio de 2023, perpetrado por varios delincuentes.

asalto en barrio mayoraz 1.jpg Los elementos secuestrados del vehículo en el que viajaban

Testimonio de la víctima

Después de que los vecinos alertaran a través del servicio de emergencias 911, llegaron al lugar agentes del Comando Radioeléctrico capitalino, quienes hablaron con la víctima.

Este relató los angustiantes momentos que vivió a manos de los cinco delincuentes armados: "Estaba solo en el mostrador cuando ingresaron dos hombres, aparentemente clientes habituales, con la intención de cambiar una batería. Sin embargo, la situación cambió abruptamente cuando ambos me apuntaron con armas de fuego, momento en el que ingresaron otros tres individuos también armados, exigiendo la entrega de todo el dinero disponible en el local, tanto en pesos como en dólares".

Durante el asalto, "los delincuentes me amenazaron verbalmente y me mantuvieron bajo amenaza constante, mientras uno de ellos me ataba las manos y los pies. Finalmente, se llevaron el dinero y una caja fuerte del local antes de escapar".

Un residente del barrio, al percatarse de movimientos sospechosos, alertó a las autoridades a través del 911. Tras la llegada de la policía, este vecino proporcionó información crucial sobre la huida de los delincuentes en un vehículo VW Gol de color verde oscuro, cuya chapa patente comenzaba con las letras MHZ.

Esta información permitió a las fuerzas policiales implementar un operativo que culminó con la captura de un vehículo de características similares en inmediaciones del barrio Las Flores. Durante la inspección del automóvil, se hallaron una placa patente coincidente con la denunciada, dos pares de guantes negros y una bala calibre 22 sin percutar.

Peritajes criminalísticos

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe informó sobre el operativo y la aprehensión a la fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, María Laura Martí, quien ordenó que los dos individuos detenidos permanecieran bajo custodia, fueran identificados y se les imputara el delito de robo calificado.

Además, dispuso el secuestro del vehículo y demás elementos probatorios, así como la realización de peritajes en el lugar del robo, llevados a cabo por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI.