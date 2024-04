Cristina dijo que "no hay plan de estabilidad" y cuestionó "el inútil sacrificio" con que Milei "está sometiendo al pueblo"

Ovacionada por una verdadera multitud de militantes peronistas, la ex mandataria durante dos mandatos consecutivos habló después de la presentación de la mandataria local, y apuntó: "Es inútil sacrificio al que está siendo sometido nuestro pueblo". En ese marco recordó las "2.308 obras públicas suspendidas y 119 obras paralizadas en las universidades nacionales de todo el país".

"Hace exactamente 21 estábamos en Río Gallegos, y hoy parece que estuviéramos en el juego de la oca y hubiéramos retrocedido al punto de partida", apuntó en alusión cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia en 2003, con una economía del país en default.

"Este gobierno no tiene una plan de estabilidad, que sí lo tuvo el plan Austral y luego de dolarización", señaló a pesar de mostrarse crítica de esas políticas. Y apuntó: "Solamente tiene un plan de ajuste".

"Termino elogiando al gobierno de Menem, del que me echaron del bloque en el Congreso", señaló con ironía.

En ese marco, analizó: "El problema que tiene es que es muy dogmático entonces quiere acomodar la cabeza al sombrero. ¡No, presidente! ¡Cuando la cabeza no pasa no la achique, agrande el sombrero, es por ahí! Ysi así lo hace lo vamos a ayudar. Porque si le va mal a usted le va a ir mal a todos los argentinos".

En ese sentido, apuntó: "No creo en esto de la derecha y la izquierda porque la Argentina jamás se pudo pensar desde esa filosofía respecto a lo que nos pasa, pero cuando lo escuché (a Milei) congratularse con el superávit público y después no pagás lo que le debés a todo el mundo".

"No tenés superávit, no es cierto, ¿mirá todo lo que debés? No tiene sustento lo que dice y, además, creer que en el país el problema es el déficit fiscal es no entender la economía, el país y el mundo; sólo tres tienen superávit", sentenció.

También cuestionó la reforma estructural que pretende llevar adelante el gobierno con la ley Bases. "Nos quieren presentar las mismas políticas y la ley de Bases cuyas reformas son reforma laboral, privatizaciones, etc, etc, etc. Cuando llegamos con Néstor todo era privado, hasta las jubilaciones", recordó.

"Cuando había superávit fiscal gobernaba Néstor Kirchner y después goberné yo, pero después se cayó el mundo con Lehman Brothers y se nos invirtió la balanza energética y este fue el tema del por qué tuvimos déficit", sostuvo. Y agregó con énfasis: "¿Por un trimestre hazaña histórica? ¿Y nosotros, que estuvimos seis años superávit, también seríamos héroes? Y no, somos gente de carne y hueso".

"Jamás negué la contundencia y lo inapelable que es el voto popular (en alusión a la elección presidencial de Javier Milei)" con un alto porcentaje de votos, pero anticipó que si al gente no tiene para dinero para vivir, de nada sirve todo el recorte que está llevando adelante.