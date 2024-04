La Confederación Argentina de Atletismo designó la delegación que participará en XXII° Campeonato Iberoamericano de Cuiabá 2024, en Brasil , entre los días 10 al 12 de mayo próximos. La polémica se instaló cuando al observar el listado de competidores que viajaban no estaba el santafesino Carlos Johnson quien había hecho los méritos deportivos suficientes para estar en el mismo.

Charly Johnson competirá en el Iberoamericano de Brasil

"Las expectativas, la verdad es que son grandes, ya que este año en los torneos que he competido, tanto en el Gran Prix como en el Continental Tour, como así también en el Nacional de Mayores. Pude ganar los tres torneos, con muy buenas marcas, incluso mejorando marca en el Nacional, así que eso me deja contento, y con las mejores expectativas para lo que será el Iberoamericano" le dijo Carlos Augusto Johnson a UNO Santa Fe.

atletismo charly johnson equipo nacional iberoamericano 2.jpg El atleta santafesino hizo los méritos deportivos para estar en Cuiabá, pero la Cada lo había bajado del equipo.

El atleta santafesino expresó que "los méritos deportivos los conseguí, esos evaluativos eran fundamentales para tratar de integrar el equipo nacional. Tratamos de estar en todos esos torneos, y cumplir con las expectativas que pedían los dirigentes. En base a eso tenía que esperar la citación para el campeonato Iberoamericano".

La Cada oficializó en un boletín la nómina de atletas que viajaban a Brasil pero en ella no figura Charly Johnson. Sobre esto, el propio atleta comentó que "extraoficialmente había tenido la información que iba a estar dentro del equipo, así que una vez que pasó el último torneo, que fue el Nacional, yo ya estaba con la planificación y la mente puesta en el Iberoamericano. Directamente me entero cuando suben la lista, en la cual yo no estaba".

Una sorpresa inesperada

El deportista oriundo de Monte Vera fue claro al señalar que "fue una sorpresa inesperada, fue un poco chocante, e inmediatamente pedí las explicaciones del caso por la situación que se estaba presentando. Se pusieron en contacto conmigo, y respuesta que me dieron es que iba a ver una reducción del equipo por una cuestión de presupuesto, que no eran el que le daban, y el que le brindaban".

atletismo charly johnson equipo nacional iberoamericano 3.jpg El intendente de Monte Vera, Beto Pallero, brindó su apoyo al destacado atleta de dicha ciudad.

"En base a eso que me dijeron dieron mi baja del equipo, igualmente fue un poco desilusionante, pero de todos modos, yo tenía muchas ganas de estar, porque me comunicaron que habían gestionado la inscripción. Así que me dieron la posibilidad de poder estar, y si podía hacerme cargo de los pasajes para ir a Brasil" describió el especialista en 3.000 metros con obstáculos.

Una participación que requiere apoyo

Charly Johnson podrá estar en el certamen a desarrollarse en Cuiabá con los costos a su cargo, algo que a todas luces aparece como injusto, ya que el se ganó en la pista la asistencia a dicho torneo. "Esto fue todo sobre la marcha, a muy pocos días de viajar, así que me puse a gestionar todo tipo de ayuda que podía conseguir. También porque el pasaje tenía que pagarlo con bastante rapidez".

En el mismo sentido agregó que "estoy intentando conseguir ayuda, de parte de la Municipalidad de Monte Vera me prometieron un apoyo, así que por ese lado está muy bueno, y también hice un requerimiento a la secretaría de deportes provincial acá en Santa Fe, como así también a algunos privados que espero me puedan dar una mano".

atletismo charly johnson equipo nacional iberoamericano 4.JPG El representante de la Federación Santafesina de Atletismo competirá en Brasil, y necesita apoyo para poder viajar.

Un buen presente deportivo

Johnson, no solamente tuvo un comienzo de temporada positivo en las pistas, sino que también lo hizo en diferentes pruebas de calle. "Antes de esos torneos me fue muy bien en las pruebas de calle, he competido acá en Santa Fe en los 10 kilómetros, donde pude competir junto a José Zabala y Julián Molina, que también pude ganar. Después de esos torneos en Concepción del Uruguay y Mar del Plata, hice el torneo de Unión de Santa Fe en el cual pude ganar. Eso deja asentado que estoy de muy buena forma, y con muchas ganas de ir a Brasil, a dejar bien representado al país".