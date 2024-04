Colón no recibió nada oficial de Inter de Brasil por Garcés y el rumor se desvanece

A Colón y la representación de Facundo Garcés no llegó nada de Inter de Brasil, tras conocerse el supuesto interés en las últimas horas. ¿Se irá libre?

Causó muchos sorpresa en Colón el rumor que llegó de Porto Alegre del supuesto interés de Inter por Facundo Garcés . Más que nada por la oferta que se iba a presentar, cercana a la cláusula de rescisión, que ningún club antes quiso pagar. Pero la realidad es que no llegó nada oficial al club y a su representante, por lo que rápidamente el rumor se fue disipando.

"No me buscaron. Nadie de Inter me llamó en este momento", confesó en el sitio Revista Colorada de Porto Alegre el representante del jugador, Federico Raspandi y tampoco a la dirigencia sabalera. Ni si quiera un llamado por curiosidad o para consultar condiciones.

¿Qué pasará con Facundo Garcés en Colón?

Actualmente el jugador trabaja diferenciado y sin formar parte del plantel que compite en la Primera Nacional. Está plantado en ir al Alavés y, como la dirigencia sabalera no aceptó –algo que no cambió– la propuesta por considerarla baja, las partes están distanciadas.

Facundo Garcés.jpg Por ahora, la situación de Facundo Garcés en Colón no tiene solución. UNO Santa Fe | José Busiemi

La exclusividad de venta que la conducción anterior le dio a Pascual Lezcano se volvió un escollo que por ahora no puede esquivarse. Incluso apareció una propuesta de Lanús que le servía a Colón, pero el zaguero la rechazó.

Luego, hace algunas semanas se especuló con la chance de que vuelva a jugar, sobre todo ante la necesidad de opciones en la defensa. Pero no hubo buenas "migas" y la cosa quedó en la nada. Todo parece indicar que cumplirá su contrato y se irá libre en diciembre o bien, rescindir en junio, perdiéndose parte del patrimonio, algo que el Garcés buscó evitar al máximo. Pero en esto términos, no será posible.