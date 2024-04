Se presentó Cultura ASB, la alternativa de cambio en el básquet santafesino

Se trata de Cultura ASB, espacio que lidera el reconocido exjugador de Ferro y la Selección Argentina, Gabriel Darrás. Junto al prestigioso representante del básquet ciudadano se encuentra un ejército de profesionales, colaboradores y personas dispuestas a limpiar el buen nombre de una Asociación casi centenaria.

En la rueda de prensa con los medios, Darrás expresó que "la realidad es que la Asociación Santafesina llamó a una Asamblea para formalizar las próximas elecciones. Somos un apéndice de la Agrupación Yeti Gutiérrez donde hay involucrados muchos clubes de la ciudad de Santa Fe. La Agrupación lleva 25 años desde su creación, apoyado en un jugador como Fidel, y en sus valores. A través de eso, entendimos que era el momento de participar, de comprometerse con la fuerza de gente del básquet".

Básquet2.jpg Gabriel Darrás es el primer jugador santafesino en haber salido campeón de la Liga Nacional. José Busiemi / UNO Santa Fe

Más adelante, subrayó que "estamos atravesados por valores e ideas en torno al bien común, cómo poder llevarlas a cabo. Estos problemas que aquejan al medio local, no son propiedad del básquet, hay Asociaciones en Latinoamérica que no encontraron el potencial de tanto de lo que pueden dar. No hay que quedarse con la fixturación de partidos y quedarse ahí. Hay muchas cosas por hacer".

El principal exponente de Cultura ASB refrendó que "se pueden trabajar sobre muchos puntos más que demanda la sociedad y en conjunto con los clubes como la inclusión, articular con organismos del estado, tenemos ideas con profesionales capacitados que quieren mucho este deporte".

Básquet3.jpg Cultura ASB es un espacio que cuenta con un gran número de participantes de gente vinculada toda la vida al básquet. José Busiemi / UNO Santa Fe

Asimismo, Carlos Gozálbez, tesorero de la lista, apuntó que "es oportuno y necesario la génesis del grupo que se está formando hace seis meses. Es muy bonito lo que nos pasa. Quiero destacar la integridad humana de Gabriel Darrás, uno de los jugadores más talentosos que tuvo la ciudad, muy poco consultado en las decisiones que se tomaron en nuestro deporte. Detrás de él estamos todos".

Para luego, enfatizar: "Hay una gran cantidad de jóvenes preparados y predispuestos, sin ellos hubiéramos conformarlo o estar. Tener la continuidad del proceso e ideas, habrá continuidad porque mucha gente se acercará a participar. La más necesaria es que tenemos el pleno convencimiento que podemos mostrar una nueva forma de gestionar. Necesitamos el apoyo de los clubes para demostrarlo. La comunicación y publicación de los recursos para mostrarlo de manera mensual. Lo vamos a volcar en la experiencia ASB si los clubes nos permiten".