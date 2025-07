Milito criticó a River por el accionar con Salas: "La palabra es decepción"

"Estamos los que queremos estar en Racing. Tratamos de defender al club desde el primer minuto. No lo queríamos negociar, era nuestra idea", dijo. Para después, agregar: "El que se quiera ir, que se vaya. El escudo de Racing está por delante".

LEER MÁS: El defensor Lisandro López recaló en Belgrano de Córdoba

El Príncipe no anduvo con vueltas y disparó contra el presidente millonario, Jorge Brito, y su secretario general, Stefano Di Carlo. "Un poco la palabra es decepción. Sobre todo, con River como institución, con su secretario general. No pudieron honrar su palabra. Hace un mes pude hablar con ellos y me dijeron que esta situación no iba a suceder, que por el pacto en nuestro fútbol no iban a ejercer la cláusula. La palabra es decepción".

Las críticas al DT de River

Y también se llevó su parte el Muñeco Gallardo: "Con el entrenador de River hace más de un año que no lo veo, que no hay diálogo. No soy amigo. Entiendo que es su práctica habitual tal vez llamar a los jugadores. Entiendo que no es el único que lo hace dentro de nuestro fútbol. Yo no lo haría. Cuando nosotros teníamos a un jugador que tenía todo arreglado par que continúe.".