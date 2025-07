La interna del Inter sumó otro actor en contra de Lautaro Martínez

El ex jugador de Racing se mostró enfurecido con ciertas actitudes de compañeros de su equipo y lo dejó ver en las declaraciones con la prensa: "Aquí tienes que querer quedarte. ¿Entendido? Porque aquí luchamos por objetivos. El mensaje es claro: el que se quiera quedar que se quede, el que se quiera ir que se vaya. He visto muchas cosas que no me han gustado".

Calhanoglu se lesionó y luego, cuando el resto del equipo de se encontraba disputando el Mundial de Clubes, se fue de vacaciones con su familia, lo cual desató una polémica en la que el propio presidente del Inter de Milán, Giuseppe Marotta y el entrenador Cristian Chivu no se mostraron contentos con la decisión del turco.

En medio de todo esto, el centrocampista lanzó un comunicado en sus redes sociales donde se mostró dolido por las actitudes del jugador argentino: “Lo que más me impactó fueron las palabras que vinieron después. Palabras duras. Palabras que dividen, no que unen".

"A lo largo de mi carrera nunca he buscado excusas. Siempre he asumido mi responsabilidad. Y en los momentos difíciles siempre he intentado ser un punto de referencia. No con palabras, sino con hechos. Respeto todas las opiniones, incluso la de un compañero, incluso la del presidente. Pero el respeto no puede ser unidireccional", añadió.

Declaraciones sin anestesia que traen cola

A su vez, le dejó una clara respuesta a Martínez y opinó de su liderazgo en el club: “Aprendí que el verdadero líder es el que está al lado de sus compañeros, no el que busca un culpable cuando es más fácil hacerlo. Amo este deporte. Amo este club. Y amo estos colores, por los que lo he dado todo cada día".

La sorpresa fue el like de Thuram, dando a entender que, al igual que Calhanoglu, no está conforme con los dichos por el ex futbolista de Racing y dejó a la luz que la grieta entre los jugadores del Inter de Milán es más grande de lo que se sabe.