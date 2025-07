Mellit y su regreso ganador a Kimberley: "Me gustó mucho el desafío"

A pocos días de su coronación, accedió de manera gentil a compartir sus sensaciones con UNO Santa Fe. En el inicio admitió que "no fue fácil el regreso, ante las primeras consultas o preguntas si quería dirigir en diciembre del año pasado dije que no. Luego, hablando con el presidente y Mauricio (Aguirrez) terminé aceptando, es mi club, me fui mal en su momento, tenía muchas ganas de volver, había gente amiga y con ganas de hacer las cosas bien. El equipo del Promocional dejó la vara alta, me gustó el desafío y sentir la adrenalina de volver a un banco de suplentes".

Más adelante expresó que "los conocía a varios chicos, los dirigí en Primera, los iba a ver en años anteriores, era una exigencia ser protagonista, me amoldé a un equipo armado, algunos se fueron y se sumaron otros, venían con una mentalidad ganadora, jugando seis finales".

Mellit no dudó en expresar que "tanto Federico (Cattaneo) como Roberto (Sagaian) lo pusieron arriba, sabía que había que trabajar y no confiarnos, los antecedentes tenían que servir para no relajarse. Se salió primero de la fase regular con buenos partidos y buenos momentos de básquet en varios partidos, en otros no la pasamos bien pero lo resolvimos de buena manera al tener esa mentalidad ganador".

Camino a la gloria

"En los playoffs todos tenían que sumar, todos quieren jugar muchos minutos pero el que estaba afuera alentó, viajó, no era todo color de rosa, a los que no jugaban entendieron que cualquiera podía salir, eso mantuvo la intensidad y nivel de competencia a lo largo de torneo. Los 11 o 12 que estaban entraban y hacían lo suyo. En las finales algunos no participaron, pero todos aportaron en el torneo y formaron parte del campeonato".

Campeón 2.jpg

El nivel del certamen Promocional

Cuando dejó su opinión en relación al certamen que Kimberley acaba de ganar, el DT campeón sostuvo que "el nivel del Promocional creció mucho, ojalá se puedan sumar más equipos, quiero felicitar a los chicos de los distintos equipos, los profes, cada uno deja de lado mucho tiempo, su familia, ese esfuerzo se ve reflejando en un crecimiento, donde bajó el promedio de lado. No quiero dejar de lado toda la gente de cada club detrás, lo hacemos todos, en todos los clubes hay gente dando una mano, vaya mi reconocimiento para ellos".

Reconocimiento especial para la familia kimberleña

Mellit no dudó en decir que "quiero agradecer especialmente a la gente de Kimberley, que trabajan siempre, están atrás de todas las divisiones, el equipo del Promocional, el presidente y la vice están todos los días, mucha gente que arma cantina, colaborando para que el club crezca, si hay gente que hace eso sucederá. Hacemos una convocatoria a los padres de los chicos de las formativas para colaborar, eso va a alivinar el trabajo de los que estamos siempre y le hará bien a todos. Mi familia me bancó en esta vuelta, me aguanta que viaje un domingo, que no esté un viernes a la noche en casa, son el motor de todo".

Mellit 3.jpg

El recuerdo imborrable para Lucas González

Nano no dejó pasar la ocasión para honrar la memoria de uno de los integrantes de este proceso, que siempre estuvo junto a Kimberley y que desde el cielo seguramente levantó la copa por todos.

"Este loco hermoso es parte de esto. El año pasado quisimos armar un equipo B, algo que no se pudo llevar a cabo. Entró con los chicos y no alcanzó a debutar pero siempre está presente Lucas", aseveró Mellit.