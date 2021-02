"El regreso a los entrenamientos se siente realmente muy bien, porque la verdad es que estábamos muy ansiosos, fue algo atípico, algo que nunca sucedió, y ahora tratando de afrontar todo con normalidad. La pretemporada, como el torneo empieza el 6 de marzo será más breve de lo habitual" comenzó expresando Diego Rodríguez a UNO Santa Fe.

image.png El vicepresidente Miguel Cantero junto al DT Diego Rodríguez diagramando todos los trabajos para el elenco de barrio Roma.

El director técnico de Newell´s Old Boys de nuestra capital remarcó que "el parate del año pasado es algo que es muy tenido en cuenta, y por eso el profe irá regulando las cargas para no llegar muy exigidos al inicio del campeonato. Son cuestiones que nos vamos a tener que ir dando cuenta con la competencia. Espero que no repercuta mucho en el estado físico de los chicos. Porque todos sabemos que una lesión para todo a cero y se complica".

"Los chicos estaban con muchas ganas de comenzar con la pretemporada, porque uno juega al fútbol, y no está bueno que le destino te saque un año como el pasado. El tema de la pandemia afectó no solamente la cuestión física sino también a la mente. Generó mucha alegría el volver a vernos las caras, sobre todo los chicos con sus compañeros. Ojalá que podamos hacer cosas interesantes. Nosotros venimos de hacer una buena campaña en 2019, como grupo los chicos se han sentido cómodos, y nosotros también" sostuvo el entrenador del equipo de primera de la entidad de barrio Roma.

Más sensaciones desde barrio Roma

Rodríguez fue contundente al señalar que "estamos muy contentos con la predisposición que los jugadores han tenido, con todas las cosas que nos pasan a nivel amateur. La expectativa para el torneo que se viene es hacer una buena campaña, de que la convivencia y la competencia sea linda, de que pueda hacer algo productivo. Se cortó la cuestión de la incertidumbre, ya que entrenar sin un destino o una fecha fija, es algo que genera malestar. Algunos chicos estuvieron mucho tiempo encerrados y salir a una rutina no es sencillo".

image.png Diego Rodríguez es el director técnico del conjunto de Newell´s Old Boys que jugará en la Primera A de Liga Santafesina de Fútbol.

"Estamos trabajando de lunes a viernes, nos juntamos a las 20, y entrenamos una hora y media aproximadamente. Vamos a ir rotando el lugar de entrenamiento, algunas veces lo vamos a hacer acá en el club, es algo que vamos a ir viendo de rotar para cambiar un poco la cabeza y que no sea algo monótono. Por el momento no tenemos previsto jugar amistosos, le hemos hecho a los chicos un testeo para ver cómo están los jugadores, recién estamos viendo como están los chicos, pero seguramente más adelante si lo haremos. No sabemos cómo pueden reaccionar y no queremos perjudicar a nadie" resaltó el entrenador de la institución de calle Mendoza al 4.000.

En relación al plantel con el que cuenta Newell´s manifestó que "por lo que hemos estado viendo estamos los mismos chicos del año pasado, puede que tengamos algunas bajas por diferentes cuestiones, tenemos un chico que era de afuera, y como la carrera la puede hacer desde la casa se volvió a Entre Ríos. Pero la idea es mantener los jugadores que teníamos, y por lo observado en los entrenamientos está la base que estaba prevista para el año pasado, así que la verdad es que estamos contentos por haber podido regresar todos. No hemos buscado incorporaciones, nos vamos a arreglar con lo que tenemos, y darles la derecha a los chicos que ya venían trabajando. También se han sumado chicos de las inferiores del club, lo cual es otro punto positivo".

"La situación es como la de todos los clubes, muy complicada en el aspecto institucional y económico, porque el parate del año pasado fue muy duro. No es fácil reponerse, la idea no es otra que mirar para adelante, de remarla y siempre de contagiar de adentro hacia afuera. Y la gente que quiera apoyar y colaborar de alguna forma que lo haga. Además, hemos sufrido varios robos, se han hecho beneficios, y nos han sustraído cosas. Nos robaron ropa y pelotas, ahora hay que agudizar el ingenio con los elementos que contamos, por eso destaco la predisposición de los chicos. Lamentablemente hemos sufrido una ola de robos, pero hay que seguir para adelante" comentó el DT de Newell´s de barrio Roma.