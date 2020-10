Raúl Kreczmann, conocido como la Polaca, el exjugador del Club Náutico El Quillá, expresó que "estoy jubilado, y eso me permite aprovechar para hacer otras cosas más que nada atender a mis nietos. Tengo dos nietas que son Emilia y Sofía, a quienes cuidamos con mi señora. Al rugby lo extraño mucho, lo voy a extrañar toda la vida, porque fue el deporte que me formó con valores y principios que se han perdido".

image.png

Raúl Kreczmann agregó que "como te digo, el rugby me ha enseñado mucho, pero creo que ahora se ha perdido el respeto. No tengo dudas que el rugby me sirvió también para llevarlo en mi vida cotidiana. El rugby me enseñó valores para toda la vida. Cuando trabajaba, siempre lo hacía trabajando en equipo, y formando grupos de trabajo. Tal como lo hacemos en el rugby. Lo pude plasmar en mis años en mi actividad comercial, por el que anduve por varios lugares del país, como Córdoba y Buenos Aires".

El exmedio apertura de la entidad del parque General Belgrano señaló que "sigo mirando rugby, soy un gran admirador del juego que despliegan los All Blacks. También ves ese rugby de alto nivel que ellos llevan adelante y es impresionante. Por suerte, esa apertura que tuvimos de que puedan venir Los Pumas a Santa Fe es algo fabuloso. Los partidos internacionales que se han jugado en los últimos años son muy buenos porque dejan una enseñanza muy grande. Poder ver a los All Blacks en nuestro país también es algo para destacar".

Sus inicios en el deporte de la ovalada

"Siendo alumno del colegio Nacional, con 13 años, el profesor de Educación Física, que era el Negro Tevez, y me lleva a Cha Roga. En ese momento eran mis compañeros del colegio, ya había algunos personajes como Zilonka, Stelacci, Pico, que si bien jugó en Liceo también lo hizo en Cha Roga. Jugué en la cuarta división, un año y al siguiente me fui a El Quillá, en el cual ya estaba mi hermano" explicó la Raúl Kreczmann sobre sus comienzos en el rugby.

image.png La Polaca y Jorge Rapella se cansaron de hacer tries inspirados en una jugada de los All Blacks.

Raúl Kreczmann expresó que "en El Quillá también en cuarta división, el entrenador era el Fanfa Menier, y ahí estaban el Bicho Curcio, y los que entramos en ese equipo campeón estaban el Turco Hass, Raúl Diburzi, Campana, Pelossi que después llevó el nombre del torneo de Universitario, y el Luli Trejo que ahora reside en el Chaco. De esa cuarta pasamos a primera el Turco Hass, Raúl Diburzi y yo. Jugué en juveniles hasta los 18 años".

También Raúl Kreczmann comentó que "En la primera de El Quillá debuté con 19 años, el entrenador era el Laucha Doldán, que además de ser un coach era un líder en todo sentido. Hoy en la actualidad, el equipo que el entrenó en aquella época nos seguimos juntando en su casa. En primera estaban los hermanos Rapella, el Indio, Ramacha, y el Gallo. Ahí en El Quillá, que habrá sido los 70, estaba de apertura el Negro Lozano, le dijo al Laucha ponelo a la Polaca. El medio scrum era Julito González, ya fallecido, y Julio, era un nueve que le decía te la doy cuando me lo digas. Jugué hasta que el rugby desapareció en El Quillá, lo habré hecho hasta los 24 años".

image.png En una de las tantas alineaciones que integró del plantel de primera del Club Náutico El Quillá.

Raúl Kreczmann, también buen jugador de fútbol, contó que "de aquel momento me acuerdo de casi todos. En el pack estaban Cuerito Benítez, el Chuli López Dominguez, Paqui Bertero y Pedro Giardini eran los segundas líneas, los alas eran Manolo Pagani, que fue excepcional, la Bestia Donet, Jorge Rapella, el Ruso Eckardt, el Turco Hass, Raúl Diburzi, el Cabezón Marín, Pedro Bolcatto, todos jugadores excepcionales. La clave de ese grupo que ganó tantos títulos fue haber jugado y el trabajo en equipo. Teníamos un pack muy potente, que te largaba la pelota con una impecable limpieza, y unos tres cuartos que estaba listos para cortar la línea adversaria que terminaban en try".

Más consideraciones de la Polaca

En relación a los sevens de El Quillá recordó que "fueron algo espectaculares. Lo recuerdo yo y lo recuerda todo el mundo del rugby de esa época. Porque me lo han dicho en muchos lugares, como en Rosario, la gente de Gimnasia y Esgrima, que pasan por la autopista, ven El Quillá, se les cae una lágrima, recordando los sevens que se hacían y organizaban en el club. Venía el país rugbístico a jugar nuestro seven. Hubo finales increíbles, como la que jugaron el SIC con Atlético del Rosario, inolvidables los sevens, porque el club siempre estaba lleno de público, no cabía un alfiler".

En cuanto al seleccionado de la USR, Raúl Kreczmann comentó que "el Laucha Doldán estaba de técnico, y el apertura era Toto Reyt de CRAI, creo que se lesiona y me toca reemplazarlo. Estaba con toda la pimienta, y apenas entré, me fue bien y quedé como apertura. En ese equipo estaba la gente de Paraná, con jugadores como Soffredini, Camilo Abud, Rudi Ballester, el Negro Ibaquez que era un inside de Tilcara, Tarimba Celentano, Mascarita Marcó, Jorge Uranga, Carlitos Ascúa, y el Negro Romero. A eso tenés que sumarle los de acá, los de El Quillá, como Manolo Pagani, Ariel Donnet y Pedro Giardini, y otros clubes. En el seleccionado jugué más de cuatro años".

"Tuve la suerte de ser uno de los integrantes que jugó contra Oxford & Cambridge, que se realizó en agosto de 1971, en las instalaciones del Liceo Militar General Belgrano en el cual perdimos 19 a 0, fue el primer partido internacional del seleccionado y que contó con mucho público. Hicimos un gran partido, apenas empezó el partido, el Ruso Eckard, puso un tackle impresionante y lo saca al inglés de la cancha. En ese equipo estaban Roberto Campanella, Eduardo Tenca, Guillermo Ibaquez, Franklin Williams y Amanzio entre otros" explicó Raúl Kreczmann.

image.png Kreczmann en un cotejo disputado ante La Salle Jobson junto al lago del parque Belgrano.

Raúl Kreczmann, exapertura del seleccionado santafesino, sostuvo que "recuerdo muy buenos dirigentes del rugby de Santa Fe. Para empezar a Rodolfo Paraván que fue muchos años presidente, también a Hernando Julio Landi, que estuvo en el tribunal de disciplina, Lino Rodríguez, Germán Ibañez, eran dirigentes de primera línea. Después fue técnico, que jugué con él, el Moncho Ibaquez, que viajamos a Chile a jugar contra los Gazelles sudafricanos".