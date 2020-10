Robinho volverá a jugar en Santos de Brasil a los 36 años

El jugador, por su parte, envió un mensaje a todos los hinchas: "Gracias por el cariño que ustedes tienen conmigo. Me quedo feliz de verlos por las calles pidiendo mi regreso y eso me deja muy orgulloso y me recuerdan los grandes momentos que tuve con el club".

Robinho debutó con el Santos en 2002 y en la temporada 2005-06 emigró al Real Madrid, donde permaneció durante cuatro temporadas. Después estuvo en el Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande de China, Atlético Mineiro, Sivasspor y Estambul de Turquía.

Robinho iniciará su cuarto ciclo en el Santos (2002-05; 2010 y 2014-15, los anteriores), donde ganó tres títulos regionales, dos Brasileiraos (2002 y 2004) y una Copa Brasil (2010).

En su primera etapa, el delantero integró el equipo que llegó a la final de la Copa Libertadores 2003 perdida ante el Boca Juniors de Carlos Bianchi.