Scola: "Fue difícil, pero quiero estar en los Juegos"

Tras haber confirmado su continuidad en el básquet profesional luego de haber firmado contrato por un año (con opción a otro más) con el Varese de Italia, Luis Scola se refirió al peso que tuvo la postergación de los Juegos Olímpicos, aunque sostuvo que su decisión de continuar en el básquet de alto nivel no tuvo que ver solo con Tokio.

"Jugar los Juegos Olímpicos fue una decisión dura de tomar, pero yo los quiero jugar. No fue pura y exclusivamente la razón de la decisión de seguir en Italia porque yo tengo que jugar un año entero y no puedo hacerlo pensando solo en los JJOO, porque sería faltarle el respeto al Varese", manifestó en diálogo con Triángulo y dos.

Y agregó: "Yo tenía que pensar si estaba en condiciones de encarar este proyecto de la forma que a mi me gusta. Para mi hay dos formas de llegar: 100 o 0. Si vos no pensás que vas a llegar al 100%, no tenés que ir. Eso va más allá de la Selección, que será en junio y agosto del año que viene. Esto arranca en este julio y termina el año que viene. Yo tenía que tomar la decisión personal de si quería y podía hacerlo".

image.png Scola admitió que fue difícil la decisión de seguir en la actividad pero que quiere estar en los Juegos de Tokio.

Por último, advirtió que no tiene la seguridad de que los Juegos Olímpicos se puedan llevar a cabo el año que viene, por las consecuencias del coronavirus. "Yo no tengo ninguna certeza de que se vayan a jugar los Juegos Olímpicos. No creo que haya un 60% de chances hoy de que se hagan. Sin saber, sin tener información, siento que siendo muy optimista hablamos de un 50% y 50%. Yo no puedo atar una decisión de vida de un año entero a algo que está tan abierto. Pesó en una parte, pero no en toda la decisión", cerró.