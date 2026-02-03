Se disputó la quinta fecha de la Liga Nacional Masculina de vóleibol

Villa Dora consiguió el segundo triunfo del fin de semana ante Libertad (SJN) y Gimnasia cayó en el Húngaro Crespi ante Citta de Villa Constitución

Tal como estaba previsto se disputó la quinta fecha de la Liga Nacional Masculina de Vóley que organiza la FeVA. Villa Dora, el Paraná Rowing Club y La Calera cerraron una gran fecha, y encabezan la tabla de la Zona A . UVT derrotó a Obras de San Juan y ya está en la sexta posición. En la Zona B, volvieron a ganar Citta de Villa Constitución Sonder de Rosario, Ferro Carril Oeste y Ateneo Mariano Moreno de Catamarca.

En una noche muy calurosa, ante un gran marco de público, y en un cotejo más que intenso y equilibrado, en el estadio Andrés Meynet del barrio Sargento Cabral, Villa Dora se quedó con el cruce interparejas en la Zona A al superar a Libertad de San Jerónimo Norte por 3 a 1 bajo el arbitraje de Daniel Vildoza y Pablo Gómez. La escuadra conducida por Diego Merli se impuso con parciales de 25-17, 23-25, 25-23 y 25-19. Recordemos que por la cuarta fecha, en la Calderita de calle Moreno, el triunfo de Villa Dora fue por 3 a 2 con parciales de 22-25, 25-23, 19-25, 25-17 y 15-9.

En la provincia de Córdoba, La Calera superó a Lafinur de San Luis por 3 a 2, mientras que en el Parque Enrique Berduc, el Paraná Rowing venció a Echagüe de Paraná por 3 a 0. En el Aldo Cantoni, Unión Vecinal de Trinidad de San Juan doblegó a Obras de la misma provincia por 3 a 1. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Rowing y La Calera 17, Villa Dora 16, Obras de San Juan 13, Libertad de San Jerónimo Norte 10, UVT y Lafinur 9, Echagüe 5.

En la sexta fecha, Villa Dora tendrá una doble jornada en condición de local. El sábado 7, a las 21, en el estadio Andrés Meynet jugará frente a La Calera de Córdoba, y el domingo 8, a las 19, en el mismo escenario ubicado en barrio Sargento Cabral, lo hará ante Lafinur de San Luis. Por su parte, Libertad de San Jerónimo Norte recibirá a Lafinur el sábado 7, mientras que el domingo 8, lo hará frente a La Calera de Córdoba.

Gimnasia no pudo en el Húngaro Crespi

Al igual que había sucedido en el sur provincial, en el estadio Húngaro Crespi, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe perdió ante Citta de Villa Constitución por 3 a 0 con parciales de 20-25, 16-25 y 27-29, bajo el referato de Emiliano Gasser y Maite Carelli. La escuadra conducida por Pablo Laurencena había caído en su presentación en el departamento Constitución frente al mismo rival 3 a 0 con parciales de 16-25, 20-25 y 19-25.

En el estadio Uno, Ferro Carril Oeste venció como visitante a Estudiantes de La Plata por 3 a 0, Ateneo Mariano Moreno hizo lo propio con Infernales Vóley de Salta por 3 a 2, y Sonder derrotó como visitante a Escuela Normal 3 por 3 a 1. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Sonder 24, Normal 3 y Citta 16, Ateneo Mariano Moreno y Ferro Carril Oeste 12, Gimnasia y Esgrima 7, Infernales 6 y Estudiantes de La Plata 3.

En la sexta fecha, será un fin de semana doble para el conjunto de 4 de Enero y Juan de Garay. El viernes 6, a las 21, será anfitrión de Estudiantes de La Plata, mientras que el domingo 8, a las 19, se cruzará con Ferro Carril Oeste en el estadio Húngaro de Crespi. Una buena oportunidad para los santafesinos de recuperarse de la derrota ante el conjunto de Villa Constitución.