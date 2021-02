Vecinos y allegados de Newell's reclaman elecciones urgentes

"Compartimos con Ud(s) la nota que fue entregada en la tarde del martes 9 de febrero en la Secretaría del Club Newell's Old Boys de la Ciudad de Santa Fe Capital. Destacamos la buena predisposición del vocal suplente Julio Cesar Farías quien ante la negativa de Miguel Ángel Cantero, Vicepresidente a cargo de la Presidencia, de recibir la Nota aduciendo que '...los sellos lo tenía el Presidente Mario Leiva (en uso de Licencia) en su casa, y no podía recibir nada...' fue quien firmó la copia de la Nota, la cual quedó en poder de quienes la presentaron, para seguir el trámite en Personería Jurídica, pidiendo elecciones libres entre vecinos y allegados, ya que el club no tiene más de 30 socios, que a decir del Vicepresidente Miguel Cantero pasarán a pagar $1000 la cuota mensual", arranca el enunciado.